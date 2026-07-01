Mellendorf. Anlässlich der Feier zu ihrem 85. Geburtstag vor einigen Tagen versammelten sich Freunde und gute Bekannte von Madeleine Winter-Schulze zu einer gelungenen Fete in ihrem Wohnort Wedemark, davon aber wusste sie nichts…

Das war mehr als gelungen, zumal Madeleine Winter-Schulze nichts davon wusste. Sie hatte zwar ihren 85. Geburtstag, meinte jedoch, als man Richtung bekanntem Restaurant fuhr, sei alles wie eben oft so, man treffe sich mit einigen Freunden zum Essen. Doch diesmal war es nunmal anders.

Zu Ehren der großen Mäzenin des Reitsports und Pferdebesitzerin, Besitzerin der früheren Anlage von Ex-Weltmeister Hartwig Steenken in Mellendorf, hatte sich im dort bekannten Restaurant ein wahrer Kreis ehemaliger und augenblicklicher Stars des Dressur- und Springsports zur Gratulation eingefunden. Rund 70 Personen, darunter aus der Abteilung Springen Georg Ahlmann mit Sohn Christian, Ludger Beerbaum, Marco Kutscher, Bundestrainer Otto Becker, Exmeister Peter Schmitz, Renate Freytag, Paul Schockemöhle und Springausschuss-Vorsitzender Peter Hofmann sowie aus der Abteilung Dressur-Kunst u.a. Uli Kasselmann, Bundestrainerin Monica Theodorescu, Heike Kemmer, Isabell Werth und Karin Rehbein.