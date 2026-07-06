Aachen. Im August richtet ein Großteil der Sportwelt den Blick nach Aachen – dorthin, wo immer wieder von Neuem Reitsportgeschichte geschrieben wird und außergewöhnliche Momente entstehen. Vom 11. bis 23. August 2026 verwandelt sich der Allianz Park, das legendäre Turniergelände in der Soers, in den pulsierenden Treffpunkt der internationalen Pferdesportelite. Noch bevor die ersten Entscheidungen im Viereck, im Parcours, auf der Strecke oder im Zirkel fallen, steht ein Auftakt bevor, der zusätzlich Maßstäbe setzt: die Eröffnungsfeier – ein Abend voller Glanz, Emotionen und magischer Augenblicke, der Beginn der FEI World Championships Aachen 2026 . Unter dem Motto „Welcome Home“ öffnet Aachen die Türen zur Welt des Pferdesports – und macht aus einer Eröffnungsfeier ein Erlebnis, das man nicht nur anschaut, sondern unmittelbar miterlebt. Es ist die Einladung an alle, die Gänsehautmomente lieben: an Familien, an langjährige Fans, an Gäste aus aller Welt – und an diejenigen, die dieses Gefühl zum ersten Mal spüren wollen. Ein Einmarsch, der unter die Haut geht Schon der Einmarsch der Nationen und der Athletinnen und Athleten wird zu einem Moment, der die Zuschauer im Stadion den Atem anhalten lässt. Wo sonst Fahnen und Teams auf dem Platz an den Rängen vorbeiziehen, verschwimmen im Allianz Park bei den FEI World Championships Aachen 2026 die Grenzen zwischen Aktiven und Publikum. Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins, verrät: „Die Zuschauer werden in diesem Moment nicht nur von der Tribüne aus zuschauen, sondern mit ihrer Euphorie und ihrer Stimmung Teil der Show werden. Der Einmarsch der Nationen wird so nahbar und eindrucksvoll wie nie zuvor – einmalig!“ Statt nur zuzusehen, werden die Menschen im Stadion zu Mitgestaltern eines weltweiten Willkommensmoments. Licht, Musik und Choreografie sind darauf ausgerichtet, die Emotionen auf den Rängen mit dem Geschehen im Hauptstadion zu verbinden. „Wenn die Reiterinnen und Reiter der teilnehmenden Nationen mitten durch die Zuschauerränge einziehen, entsteht das Gefühl: Hier kommen nicht nur Teams in die Arena, hier kehrt eine ganze Welt nach Hause zurück – nach Aachen“, blickt Rosenberg auf diesen besonderen Akt in der Geschichte der Aachener Eröffnungsfeiern voraus. „Welcome Home“ – mehr als ein Motto „Welcome Home“ ist nicht nur ein Leitspruch, sondern ein Versprechen: Wer diese Eröffnungsfeier erlebt, soll spüren, warum dieser Ort im Herzen der Aachener Soers im Herzen so vieler Menschen wie ein zweites Zuhause ist. Warum dieser Ort auch von Reiterinnen und Reiter immer wieder als magisch beschrieben wird, vor allem aufgrund der besonderen Verbindung mit dem Aachener Publikum. Das Hauptstadion wird an diesem Abend zu einem Ort, an dem Tradition und Moderne sich begegnen: Die großen Geschichten vergangener Jahrzehnte treffen auf innovative Showelemente, interaktive Inszenierungen und überraschende Momente. „Die besondere Mischung aus Weltklasse-Sport, der Nähe zu den Athletinnen und Athleten und der unverwechselbaren Atmosphäre in unserem Stadion soll aus diesem Abend ein Erlebnis machen, an das man sich noch Jahre später erinnert“, schaut Rosenberg gespannt auf den 11. August. Wer dieses besondere Spektakel hautnah erleben möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern – einzelne Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Karten sind im Onlineshop, telefonisch unter +49-241-9171111 oder direkt in der Geschäftsstelle des Aachen-Laurensberger Rennvereins erhältlich. Die FEI World Championships Aachen 2026 werden sportlich, gesellschaftlich und kulturell neue Akzente setzen. Die Eröffnungsfeier am 11. August ist der Moment, in dem die Welt in Aachen zusammenkommt, um gemeinsam in dieses außergewöhnliche WM-Abenteuer zu starten. Verpassen Sie diesen Auftakt nicht – beginnen Sie Ihren Sommer der Weltklasse im Allianz Park. Welcome Home!