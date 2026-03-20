Ocala/ Florida. Einen ganz starken Auftritt hatten die deutschen Springreiter beim Internationalen Offiziellen Turnier (CSIO 5*) in Ocala/ Florida im Großen Preis. Im mit 350.000 US-Dollar -. rd. 304.000 Euro - Großen Preis. Sieger nach Stechen wurde der viermalige Derbygewinner und 51-Malige Nationen-Preis-Starter Andre Thieme (Plau am See). Der 50 Jahre alte Europameister von 2021 und Gewinner der begehrten Großen Preise von Rom (2023) und Aachen (2024) lag am Ende 29 Hundertstelsekunden mit dem Oldenburger Wallach Paule S vor Olympiasieger Christian Kukuk (Münster) auf der Stute Fantasia de WY, ebenfalls ohne Abwurf blieb in der Entscheidung als Dritte die amtierende französische Meisterin Nina Mallevaey (26) auf Nikka vd Bischosp. Preisgeld für Thieme rd.91.000 Euro, an Kukuk (36) gingen umgerechnet 61.000 und an Mallevaey etwa 45.600 €. Das Stechen hatten sieben Starter erreicht, davon blieben fünf ohne Fehler. Europameister Richard Vogel (Bensheim) hatte im Sattel des Hengstes Iron Dames Abou-Chaker NRW im Normalumlauf vier Strafpunkte und landete auf dem zwölften Rang. Rene Dittmer (Stade) hatte mit Cody zwei Abwürfe und dazu einen Fehlerpunkt für Zeitüberschreitung, was am Ende Platz 24 bedeutete. Ocala am Samstagabend Ortszeit ist gleichzeitig nach Abu Dhabi Mitte Februar die zweite Station der Longines Nationen-Preis-Serie, danach folgen lediglich noch die Mannschafts-Wettbewerbe des niederländischen CSIO in Rotterdam (18. bis 21. Juni) und von Frankreich in Gassin-St.Tropez (16. bis 20.September), ehe in Barcelona (1. bis 4. Oktober) das Finale ansteht. Startberechtigt am Endturnier in der Olympia-Arena im feudalen Real Club de Polo sind die besten acht Teams der Zehnergruppe. Dazu eingeladen ist zusätzlich Spanien als Gastgeberland mit einer Equipe. Großer Preis von Ocala