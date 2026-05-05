Marbach. Das Internationale Offizielle Vielseitigkeitsturnier (CCIO) von Deutschland in Marbach in wenigen Tagen scheint ein Renner zu werden. Im Vorverkauf wurden allein für die Geländedeprüfung 1.000 Tickets abgesetzt. Der Countdown läuft, die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase – noch wenige Tage, dann nimmt das erste Reiter-Pferd-Paar im Dressur-Viereck Aufstellung. Von 14. bis 17. Mai ist das Gelände des Baden-Württembergischen Haupt- und Landgestüts Marbach Schauplatz der Internationalen Vielseitigkeit. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Der Offizielle Nationenpreis von Deutschland! „Im Vorverkauf konnten für den Samstag – den Geländetag – bereits über 1.000 Tickets verkauft werden“, sagte erfreut Dr. Anna Fecke (Bad Grönenbach), Mitglied der Turnierleitung. Ein Offizieller Nationenpreis (CCIO4*) auf 4- oder 5-Sterne-Niveau darf in jedem Land nur einer pro Jahr ausgetragen werden. „Normalerweise“ findet der Nations Cup in Deutschland immer beim CHIO Aachen, dem „Weltfest des Pferdesports“, statt. Doch weil dort vom 11. bis 23. August 2026 die Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Voltigieren, Fahren und Para-Dressur ausgetragen werden, sind die Nationenpreise der verschiedenen Kategorien in diesem Jahr an andere Austragungsorte gegeben worden. Die Reitsportfans, insbesondere die Anhänger der Vielseitigkeit, dürfen sich auf ein illustres Teilnehmerfeld freuen: Rund 200 Eventer aus elf Nationen stehen in den Meldelisten, darunter sieben Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer. „Das Nennungsergebnis ist hervorragend“, so Dr. Anna Fecke. „Aushängeschild“ und „Lokalmatador“ ist einmal mehr der viermalige Olympiasieger (2012 Einzel und Team, 2016 Einzel, 2024 Einzel) Michael Jung (Horb), der in Marbach schon seit vielen Jahren sattelt und erfolgreich ist. 2012 bis 2014 war er als erster Vielseitigkeitsreiter gleichzeitig Olympiasieger, Welt- und Europameister in der Einzelwertung. Jung ritt auch beim CSIO der Springreiter in Mannheim in der deutschen Equipe. Die Meldelisten in Marbach umfassen im Einzelnen rund 70 Nennungen in der Ein-Sterne-Intro-Prüfung um den Preis von ClipMyHorse und fast 90 Anmeldungen in der Zwei-Sterne-Prüfung um den Preis der Outletcity Metzingen. Veranstalter des CCIO auf der Schwäbischen Alb ist die Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg (IGV-BW), die vom Marbacher Gestüt unter Oberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen und ihrem Team tatkräftig unterstützt wird. Der Vorverkauf läuft online oder telefonisch über den Easy Ticket Service. Karten für den Geländetag am Samstag, 16. Mai 2026, kosten im Vorverkauf für Erwachsene 15 Euro (an der Tageskasse 20 Euro). Ermäßigte Tickets für Jugendliche ab 18 Jahren, Senioren ab 65 Jahren, Schüler, Studenten, Behinderte (mit Ausweis, eine Begleitperson frei) sind jeweils für zehn Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt, Gruppen (ab zehn Personen) bezahlen 13,50 Euro pro Person. Für die Dressurprüfungen am Donnerstag (Himmelfahrt) und Freitag (15. Mai) sowie die abschließenden Springen am Sonntag (17. Mai) in der 1978 eingeweihten „Marbacher Hengstparadearena“ wird kein Eintritt verlangt. Über die Homepage des Easy Ticket Service https://www.easyticket.de/veranstaltung/internationale-marbacher-vielseitigkeit-2026 /102910 können Tickets im Internet bezogen werden, auch telefonisch über die Ticket-Hotline (07 11-2 55 55 55) ist dies möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandgebühr.