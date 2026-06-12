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Deutschland Zweiter im Nationen-Preis in La Baule PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Freitag, 12. Juni 2026 um 17:44

La Baule/ Frankreich. Der mit 250.000 Euro ausgeschriebene Preis der Nationen des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers 5* (CSIO) von Frankreich in La Baule endete mit einem Erfolg der gastgebenden Equipe. Das Quartett Frankreichs siegte nach zwei Runden mit lediglich einem Strafpunkt für Zeitüberschreitung vor der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker (4 Strafpunkte), Dritter wurde die irische Equipe (9).

 

Für Deutschland ritten Andre Thieme (52. Einsatz in der Nationalmannschaft) auf DSP Chakaria (0 und 0 Fehlerpunkte), Sophie Hinners (25.Berufung) auf Iron Dames Sinclair (0 und 0), Daniel Deußer (40.Ritt für Deutschland) auf Otello de Guldenboom (0 und 4/ Streichresultat) und Richard Vogel (21.) auf United Touch S (12/ Streichresultat und 4). Es könnte durchaus sein, dass diese Mannschaft auch für Deutschland reitet bei den Weltmeisterschaften im August in Aachen. 

Am Start im Seebad am Atlantik mit dem angeblich schönsten Strand der Welt waren zehn Equipen, nicht in die zweite Runde kamen die Vertretungen der USA und von Italien.

Preis der Nationen von Frankreich
 

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