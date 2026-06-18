Goch. Wie er sein Unternehmen mit Pferdeausbildung, Handel und Auktionen nach und nach auf- und ausbaute, so geht Holger Hetzel auch beim „Young Horse Masters“ vor. Und was einmal mehr als bescheiden begann, ist nun das höchstdotierte Turnier für junge Spitzenpferde mit einem Finale auf seiner Anlage in Goch vom 23. bis 26. Juli. Die 2023 initiierten „Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters“ gehen vom 23. bis 26. Juli im Reitsportzentrum von Holger Hetzel im niederrheinischen Goch in ihre vierte Saison. Europas höchstdotiertes Turnier für junge Spitzenspringpferde lockt auch in diesem Jahr Ende zahlreiche Reiter an den Niederrhein. Besonders auffallend ist das Interesse auch der ausländischen Reiter für dieses Event, die nicht nur wegen der optimalen Bedingungen, sondern auch wegen des Preisgeldes von insgesamt 200.000 Euro in den Finals nach Goch reisen. Für den Sieger im Finale der Fünfjährigen winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bei den Sechsjährigen liegt der Geldpreis für den Finalsieger bei 50.000 Euro und in der Klasse der Sieben- und Achtjährigen werden für den Sieger 100.000 Euro ausgeschüttet. Die Große Tour für die älteren Pferde gewinnt ebenfalls weiter an Attraktivität, so ist das Finale erstmals mit 25.000 Euro dotiert. Das Preisgeld macht nicht allein die Begehrlichkeit aus, in Goch zu starten. Denn die Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters sind Bestandteil einer kombinierten Wertung, die auch die Erfolge der jungen Springpferde bei den Bundeschampionaten erfasst. Die besten Pferde aus den beiden Veranstaltungen wetteifern um den Titel des Youngsters of the Year in ihrer Altersklasse. Holger Hetzels Philosophie ist dabei, dass die besten Springpferde eines Jahrgangs die Chance haben, gleich auf zwei bedeutenden Veranstaltungen ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen und so einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu werden. Im vergangenen Jahr bewiesen das zwei Pferde besonders eindrücklich. Der Holsteiner Diamant de Semilly-Sohn Dior belegte Platz drei in der Klasse der Siebenjährigen und sicherte sich bei den Al Shira´aa-Bundeschampionaten mit Platz vier den Titel des Youngsters of the Year in seiner Altersklasse. Anschließend erzielte er bei der Internationalen Springpferdeauktion von Holger Hetzel im November 2025 mit einem Zuschlag von einer Million Euro den Spitzenpreis. Nicht minder erfolgreich zeigte sich bei den Fünfjährigen der Warendorf Landbeschäler Arcassio. Nach seinem Sieg bei den Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters in Goch wurde er bei den Al Shira´aa-Bundeschampionaten Bundeschampion der fünfjährigen Springpferde und holte sich damit unangefochten den Titel des Youngsters of the Year in seiner Altersklasse. In diesem Jahr gehört er zu den am besten frequentierten Springpferde-Vererbern des NRW-Landgestütes in Warendorf. Doch die Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters bieten weit mehr als erstklassigen Pferdesport: Mit einer erstmals über 5.000 m² großen Ausstellungs- und Erlebnisfläche, einem riesigen Kinderland, vielfältigen Gastronomieangeboten durch verschiedene Foodtrucks wird die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Dank der offenen Gestaltung der Anlage erleben die Zuschauer den Spitzensport hautnah und genießen beste Bedingungen, um den Sport hautnah zu verfolgen. Ein besonderes Highlight ist die Flanders-Fohlenauktion am Samstagabend, bei der herausragende Springfohlen versteigert werden. Kontakt und weitere Informationen: www.holger-hetzel.de