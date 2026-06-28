Calgary/ Kanada. Beim 5-Sterne-Springturnier in Spruce Meadows am Rande der kanadischen Olympiastadt Calgary kam Europameister Richard Vogel (29) zu seinem ersten Erfolg. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich im Stechen der über Hindernisse bis 1,50 m Höhe führenden Prüfung auf dem elfjährigen belgischen Hengst Phenyo van het Keysersbos durch. Das Pferd ist gleichzeitig in Besitz des Gewinners und seines Partners David Will, die vor einigen Jahren eine Handels- und Ausbildungsgemeinschaft gebildet hatten. S-Springen mit Stechen