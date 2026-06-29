Calgary. Einen weiteren großen sportlichen wie finanziellen Erfolg verbuchte Europameister Richard Vogel (29) in der riesigen Arena von Spruce Meadows am Rande Calgarys. Der Weltranglisten-Zweite sicherte sich beim 5-Sterne-Turnier den mit rd.320.000 Euro dotierten Grand Prix und dazu bei heftigem Regen. Der Deutsche war im Stechen gegen seine einziger Rivalin Katie Laurie auf Django - ein Abwurf - mit seinem Hengst Gangster Montdesir zwar 13 Hundertstelsekunden langsamer, aber eben fehlerfrei im Gegensatz zur Neuseeländerin. Die Prämie für den Sieg: Etwa 100.000 Euro. Großer AON Preis, Höhen bis 1,60 m