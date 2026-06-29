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320.000 Euro-Grand Prix an Richard Vogel PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Montag, 29. Juni 2026 um 09:09

Calgary. Einen weiteren großen sportlichen wie finanziellen Erfolg verbuchte Europameister Richard Vogel (29) in der riesigen Arena von Spruce Meadows am Rande Calgarys. Der Weltranglisten-Zweite sicherte sich beim 5-Sterne-Turnier den mit rd.320.000 Euro dotierten Grand Prix und dazu bei heftigem Regen. Der Deutsche  war im Stechen gegen seine einziger Rivalin Katie Laurie auf Django - ein Abwurf -  mit seinem Hengst Gangster Montdesir zwar 13 Hundertstelsekunden langsamer, aber eben fehlerfrei im Gegensatz zur Neuseeländerin. Die Prämie für den Sieg: Etwa 100.000 Euro.

Großer AON Preis, Höhen bis 1,60 m
 

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