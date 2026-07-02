Warendorf. Die deutsche Spring-Equipe für Aachen und die Weltmeisterschaften steht – Olympiasieger Christian Kukuk ist lediglich als zweite Reserve benannt.

Bundestrainer Otto Becker reist zu den Weltmeisterschaften in Aachen – Titelkämpfe in sechs Disziplinen - im Springen mit einer durchaus erfahrenen Equipe an. Nur als zweite Reserve nominierte der Springausschuss Olympiasieger Christian Kukuk (Münster) mit Checker, was verständlicherweise nicht gerade mit Freude aufgenommen wurde.

Die deutsche Spring-Equipe (in alphabetischer Reihenfolge):

Daniel Deußer und Otello de Guldenboom (Züchter Hgo Versnick/Besitzer: Daniel Deußer und Stephex Stables)

Sophie Hinners und Iron Dames Singclair (Züchter: J. AB Wannius/Besitzer: Pegase Equestrian BV)

André Thieme und DSP Chakaria (Züchter: Martin Jürgens/Besitzer: Pferdemanagement & Marketing GmbH)

Richard Vogel und United Touch S (Züchter: Julius-Peter Sinnack/Besitzer: Julius-Peter Sinnack)

1. Reserve: Marcus Ehning und Coolio (Züchter: Martina Wirtz/Besitzer: Marcus Ehning und Elm Rock BV)

2. Reserve: Christian Kukuk und Checker (Züchter: Wolfgang Kipp/Besitzer: Madeleine Winter-Schulze)

Als erste Reserve ist Marcus Ehning mit Coolio im ersten Warm-Up-Springen ebenfalls startberechtigt, Kukuk nicht.

Während den Weltmeisterschaften in Aachen werden Entscheidungen in sechs Disziplinen fallen: Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Para-Dressur, Voltigieren und Vierspännerfahren.

Noch gibt es Tickets für die WM vom 11. bis 23. August in Aachen.