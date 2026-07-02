Hagen a.T.W. Zur Nomierung der deutschen Dressur-Equipe für die Weltmeisterschaften in Aachen (11. bis 23 August) werden nach der deutschen Meisterschaft in Balve die Dressur auf dem Kasselmann-Hof in Hagen am Teutoburger Wald herangezogen. Im ersten Grand Prix vor dem entschiedenden Grand Prix für die Nationen-Preiswertung am zweiten Tag setzte sich Katharina Hemmer auf Dennoix PCH vor Isabell Werth auf Vivat Gold OLD durch.

Grand Prix (ohne Wertung für den Preis der Nationen)