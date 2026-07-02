Sie befinden sich hier: Home Sport Letzte Dressur-Sichtung vor WM in Aachen

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1116 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner
Banner
Anzeige


Letzte Dressur-Sichtung vor WM in Aachen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 02. Juli 2026 um 20:10

Hagen a.T.W. Zur Nomierung der deutschen Dressur-Equipe für die Weltmeisterschaften in Aachen (11. bis 23 August) werden nach der deutschen Meisterschaft in Balve die Dressur auf dem Kasselmann-Hof in Hagen am Teutoburger Wald herangezogen. Im ersten Grand Prix vor dem entschiedenden Grand Prix für die Nationen-Preiswertung am zweiten Tag setzte sich Katharina Hemmer auf Dennoix PCH vor Isabell Werth auf Vivat Gold OLD durch.

Grand Prix (ohne Wertung für den Preis der Nationen)
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>