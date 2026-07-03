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Belgien vor Schweden und Spanien beim Drei-Sterne-CSIO PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 03. Juli 2026 um 17:53

Peelbergen/ NL. Beim niederländischen Drei-Sterne-CSIO in Peelbergen gewann die Auswahl Belgiens vor den Teams aus Schweden und Spanien den Preis der Nationen. Eine deutsche Equipe dieses Teils der Internationalen Offiziellen Springreiterturniere (CSIO) auf Drei-Sterne-Level des Europäischen Verbandes (EEF) war nicht am Start. Insgesamt nahmen zwölf Mnanschaften teil, dotiert war die Prüfung mit 90.000 Euro.

CSIO3* in Peelbergen, Preis der Nationen
 

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