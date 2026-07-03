Peelbergen/ NL. Beim niederländischen Drei-Sterne-CSIO in Peelbergen gewann die Auswahl Belgiens vor den Teams aus Schweden und Spanien den Preis der Nationen. Eine deutsche Equipe dieses Teils der Internationalen Offiziellen Springreiterturniere (CSIO) auf Drei-Sterne-Level des Europäischen Verbandes (EEF) war nicht am Start. Insgesamt nahmen zwölf Mnanschaften teil, dotiert war die Prüfung mit 90.000 Euro. CSIO3* in Peelbergen, Preis der Nationen