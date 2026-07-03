Sie befinden sich hier: Home Sport Isabell Werth vor Frederic Wandres im Grand Prix des CDIO

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1568 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner
Banner
Anzeige


Isabell Werth vor Frederic Wandres im Grand Prix des CDIO PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 03. Juli 2026 um 19:49

Hagen a.T.W. Der Grand Prix des Internationalen Offiziellen Dressurturniers (CDIO) von Deutschland in Hagen am Teutoburger Waldf endete mit vdem Sieg der achtmaligen Olyxmpiasiegerin Isabell Werth (56). Die Rheinbergerin siegte mit der Stute Wendy de Fontaine vor ihrem Olympia-Goldkollegen von Paris, Frederic Wandres (Hagen), auf Bloototh OLD.

Grand Prix de Dressage des CDIO von Deutschland
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>