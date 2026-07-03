Hagen a.T.W. Der Grand Prix des Internationalen Offiziellen Dressurturniers (CDIO) von Deutschland in Hagen am Teutoburger Waldf endete mit vdem Sieg der achtmaligen Olyxmpiasiegerin Isabell Werth (56). Die Rheinbergerin siegte mit der Stute Wendy de Fontaine vor ihrem Olympia-Goldkollegen von Paris, Frederic Wandres (Hagen), auf Bloototh OLD.

Grand Prix de Dressage des CDIO von Deutschland