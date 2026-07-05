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Freddy Wandres Kür-Sieger beim deutschen CDIO PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 05. Juli 2026 um 09:41

Hagen a.T.W. Frederic ("Freddy") Wandres gewann auf gewohntem Gelände des Kasselmann-Hofes in Hagen a.T.W. die Kür des deutschen Internationalen Offiziellen Dressurturniers (CDIO). Der Chefbereiter, der aus Kehl/ Rhein stammt, Team-Olympiasieger von Paris 2024 und in Topform für die Weltmeisterschaften im nächsten Monat in Aachen, setzte mit Bluetooth die gestellte Aufgabe, nämlich Bewegungen des Pferdes synchron zu Musik umzusetzen am besten um. Dafür erhielt der 39 Jahre alte frühere Derbygewinner die Gesamtnote 80,735, Zweite wurde die 13 Jahre jüngere Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) auf  Farrington (78,930).

Kür CDIO 4*

 

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