Calgary. Innerhalb der verschiedenen Sommerturniere von Spruce Meadows/ Kanada, vor Jahren noch weit vor der Stadtgrenze zu Calgary gelegen, inzwischen eingemeindet, gewann der bisher kaum bekannte Abdulrahman Alrajhi (31) den auf eine Million US-Dollar - rund 870.000 Euro - ausgeschriebenen Großen Preis der Springreiter. Der Saudi, der David Will (Marburg) als seinen Trainer angibt, blieb als einziger auf dem Hannoveraner Wallach Ventajo in beiden Runden fehlerfrei und sicherte sich damit ein Preisgeld vor Abzug der Steuer von etwa 290.000 Euro. Großer Preis