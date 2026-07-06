Warendorf. Für die Weltreiterspiele in sechs Disziplinen in Aachen (11. bis 23. August) nominierte der Dressur-Ausschuss die deutsche Equipe. Titelverteidiger ist Dänemark, Deutschland hatte in Herning 2022 hinter Großbritannien den dritten Platz belegt.

Der Dressurausschuss mit Bundestrainerin Monica Theodorescu nominierte folgende Paare für die sportliche Jahreshighlight im Pferdesport in Aachen:

Katharina Hemmer mit Denoix PCH (Züchter: Friedrich Kuhlmann/Besitzer: Hubertus Schmidt und Nancy A. Gooding)

Raphael Netz mit Great Escape Camelot (Züchter: C.C. Kressens-Rademaker/Besitzerin: Sonja Kristina Krall und Theres Boss)

Frederic Wandres Bluetooth OLD (Züchter: Gestüt Lewitz/Besitzer: Equitorus GmbH)

Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (Züchter: Kurt Gosmer/Besitzer: Madeleine Winter Schulze und Chateau de Fontaine, dazu Viva Gold OLD: Züchterin: Christine Arns-Krogmann/Besitzer: Gestüt Westfalenhof Gehring GbR und Madeleine Winter-Schulze)

Reserve: Semmieke Rothenberger mit Farrington (Züchter: TH H. Gelink/ Besitzer: Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG)

Alle fünf Paare werden vor den Weltmeisterschaften an einem Trainingslager in Warendorf teilnehmen. Isabell Werth ist ebenfalls mit dem zehnjährigen Hengst Viva Gold OLD nominiert, sollte ihr Top-Pferd Wendy de Fontaine unverhofft ausfallen.

Außerdem hat der Dressurausschuss von „Pferdesport Deutschland“ den Olympiakader neu berufen:

Katharina Hemmer mit Denoix PCH, Ingrid Klimke mit Vayron, Raphael Netz mit Great Escape Camelot und DSP Dieudonné, Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl, Frederic Wandres mit Bluetooth OLD sowie Isabell Werth mit Wendy de Fontaine und Viva Gold OLD.

Der Perspektivkader setzt sich nun wie folgt zusammen: Lisa Müller mit Gut Wettlkam’s D’Avie FRH, Tobias Nabben mit Forster, Dr. Svenja Kämper-Meyer mit Amanyara M FRH, Semmieke Rothenberger mit Farrington, Jessica von Bredow-Werndl mit Times Kismet und Benjamin Werndl mit Quick Decision FRH.