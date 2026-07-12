Michel Robert (77) auf dem zwölfjährigen Wallach Calasto Z von Calvaro (Foto) - Zweiter vor dem Wasserschloss in Chantilly - Zweiter hinter dem 50 Jhare jüngeren Blegier Arnaud Gaublomme auf Rendez-Vous du Risoir (Foto: © Clem media / GRANDPRIX Events) Chantilly. Er kann es nicht lassen. Vor 13 Jahre beendete der Franzose Michel Robert offiziell seine Karriere im Springsattel, er ritt dennoch weiter und bildete Pferde und Schüler aus. Nun tauchte der 77 Jahre alte mehr als erfolgreiche Championatsreiter auch beim Turnier in Chantilly auf - und wurde mit dem Wallach Calasto Z nach Stechen in einem sogenannten Kleinen Großen Preis über Hindernishöhen bis 1,45 m Zweiter hinter dem 50 Jahre jüngeren Belgier Arnaud Gaublomme auf Rendez-Vous du Risoir. Erinnerung an Roberts Erfolge: Zwischen 1983 uns 2011 nahm er an elf Europameisterschaften teil und errang fünf Medaillen, keine goldene, zwischen 1982 und 2006 startete er bei vier Weltchampionaten, 1982 in Dublin war er Team-Weltmeister und Einzeldritter, 1986 in Aachen holte er Team-Bronze, 1994 in Haag bei den zweiten Weltreiterspielen wurde er jeweils Silbermedaillengewinner mit dem Team und in der Einzelkonkurrenz (noch Finale mit Pferdewechsel), und bei den Olympischen Spielen ritt er 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona mit der Equipe jeweils zu Bronze. Er ist Frankreichs erfolgreichster Springreiter aller Zeiten. Michel Robert anschließend: „Mein Motto: Setze dir niemals Grenzen. Wenn du dir Grenzen setzt, stößt du natürlich irgendwann an sie. Du musst Träume haben und Zeit geben für Deine Träume. Ich weiß nicht, wie lange das so weitergehen wird. Das entscheide nicht ich – das entscheidet das Leben. Ich höre aber auf die Signale...“ "Kleiner" Grand Prix in Chantilly