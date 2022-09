Der Einladung der Deutschen Richter-Vereinigung (DRV) nach Warendorf waren aus Polen doch unerwartet viele gefolgt (Foto: privat) Warendorf. Als vollen Erfolg werteten die Deutsche Richtervereinigung (DRV) und die polnischen Gäste das Pilotprojekt in Warendorf, wo es vor allem im Rahmen der Bundeschampionate darum ging, „für den klassischen Dressursport zu werben“, wie sich Reinhard Richenhagen als einer der Moderatoren äußerte. Es war ein Versuch – und er scheint mehr als geglückt. Anlässlich der Bundeschampionate am letzten Wochenende in Warendorf trafen sich auf auf deutsche Initiative hin Vertreter der Deutschen Richtervereinigung (DRV) und eine polnische Delegation zu Gedankenaustausch und Diskussionen. Zum Auftakt stand ein sehr detailliert ausgearbeiteten Vortrag mit einer Power Point Präsentation über die Enstehung von Bewegungen sowie deren Bewertung und die Ausbildungsskala .auf dem Progarmm mit nachfolgenden Diskussionen. Freitag und Samstag folgten Besuche der Bundeschampionate in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen. Die Prüfungen in Dressur wurden von Grand Prix-Richter Peter Mannheims und von Reinhard Richenhagen, ebenfalls Grand Prix Richter und Vizepräsident des DRV, für die Gäste kommentiert, dazu eingebunden waren in den Pause auch verschiedene Richter der laufenden Wettbewerbe. Die Gäste zeigten sich von der Qualität der Pferde der Pferde beeindruckt und bedankten sich immer wieder für die gegebenen Informationen zu den einzelnen Pferde und auch zu den Ritten.Offene Fragen wurden erörtert und auch beantwortet. Reinhard Richenhagen wiederum war erstaunt über den Wissensdurst und das große Interesse, sich weiterbilden zu wollen. Schon direkt zum Abschluss wurde eine Wiederholung solcher Veranstaltungen vereinbart. Richenhagen: „Wir vom DRV sind uns sicher, dem Auftrag des Weitergebens des klassischen Dressursports nachgekommen zu sein. Wir glauben auch, neue Partner für diese Idee über die Grenzen Deutschlands hinweg gewonnen zu haben.“ Es sei Pilotprojekt gewesen, das nach dem positiven Beginn weiter ausgebaut und gefördert werden soll, so Reinhard Richenhagen, die Schönheit des Sports mit jungen Pferden und auch die Züchter sollten noch stärker in den Fokus gestellt werden, „wir vom DRV arbeiten daran, den Sport mit guten Richtern und mit wahren Pferdeleuten weiter auszubauen, dazu gehört aber auch auf allen Seiten die Bereitwilligkeit, weiterzubilden zu wollen.“