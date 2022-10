"Eine Legende ist nicht mehr!

Mein Held, mein Kumpel, mein Kämpfer und Freund ist jetzt mit seinen Kollegen auf der ewigen Weide! Danke liebe Elisa und Karin für die liebevolle und fürsorgliche Pflege in seinen letzten Jahren!❤ Bei euch war er glücklich!

Danke für ALLES " Senserl" - see you in Heaven"