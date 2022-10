Friedensglocke mit Gespann On Tour

(Foto: privat)

Potsdam. Es wird ernst – und die Fahrt mit normalen Pferde-Kutschen nach Jerusalem 2025 nimmt weiter Formen an. Der Wagen mit der aus Munitionsschrott gegossenen Friedensglocke wird am 26. Oktober auf dem Alter Markt in Potsdam geweiht – und jedermann ist herzlich eingeladen.

Am 8. Mai 2025 soll der Start erfolgen, der Beginn einer langen Reise mit normalen Pferdefuhrwerken ab Berlin über 4.800 km nach Jerusalem, am Tage genau, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und zur Kolonne der etwa 16 Fuhrwerke gehört der Wagen mit der Friedensglocke, die aus Militärschrott gegossen worden ist. Und sie wird am 26. Oktober um 14.00 Uhr auf dem Alter Markt in Potsdam im Beisein von Brandenburgs Ministerin der Finanzen im Europaparlament, Kathrin Lange, geweiht. Dabei will der Verein Friedensglocke mit dem Vorsitzenden Helmut Kautz über das Vorhaben zusätzlich weiter informieren, nicht zuletzt wegen der augenblicklich nicht gerade friedlichen Situationen in der gesamten Welt.

Der in Brandenburg ansäßige Verein Friedensglocken e. V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Völkerverständigung in Europa zu fördern und friedenserhaltend zu wirken. Hierzu unternimmt er jährliche Friedenstrecks mit Pferd und Wagen. Mittelpunkt eines jeden Trecks ist der Glockenwagen, der neben der Friedensglocke zusätzlich Friedenssymbole mit sich führt.

2025 soll es nach Jerusalem über 4.800 Kilometer durch zehn Länder gehen. Täglich sollen rund 20 bis 25 km zurückgelegt werden, zur Entourage gehören auch Tierärzte zur Überwachung des Wohlergehens der Tiere. Das Land Brandenburg hat hierzu den Bau eines für diese Strecke geeigneten Glockenwagens unterstützt. Schirmherren für den Glockenwagen sind Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke und Generalsuperintendent des Sprengels Potsdam, Kristóf Bálint.

Am 24. Dezember will der Treck in Jerusalem ankommen, und Heinz Bley, Landwirt und Pferdezüchter auf der „Thüringeti“ in Thüringen, wird die gesamte Strecke mitfahren auf dem Kutschbock, „und am Heligen Abend will ich mit einem Fünfergespann von Weißen Freibergern in Jerusalem eintraben…“

Spenden für unser großes Vorhaben bitte auf diese Bankverbindung:

Mittelbrandenburgische Sparkasse

Friedensglocken e.V.

IBAN DE 51 1605 0000 1000 5702 54

BIC WELADED1PMB