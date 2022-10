Ankum. Am 10. Dezember wird in Ankum bei Osnabrück die 43. PSI-Auktio von insgesamt 50 ausgewählten Nachwuchstalenten für den Dressur- und Springsport zelebriert. Die Auswahl ist nun online zu besichtigen.

Das Warten hat ein Ende: Die 43. P.S.I. Auktion brilliert mit einem Lot junger Reitpferde von herausragender Qualität und Potential für den internationalen Sport. 25 dressur- und 25 springbetonte Nachwuchsathleten werden am 10. Dezember im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum zum Verkauf stehen. Vererber-Legenden wie Chacco-Blue und Diamant de Semilly sind ebenso vertreten wie die gefragten jungen Hengste Casallco, Chaccoon-Blue, Million Dollar und Chac Boy. Bei den Dressurpferden finden sich viele Hengste, die selbst hocherfolgreich im Sport sind: Foundation, Vitalis, Dancier oder Fürst Jazz. Details zur Kollektion sind jetzt online unter psi-auktion.de verfügbar. "P.S.I." — das sind drei Buchstaben, die nicht nur für die weltweit größte private Pferdeauktion stehen, aber seit mehr als 40 Jahren auch ein Synonym sind für Sportpferde der höchsten Güte. P.S.I. (Performance Sales International) begründete einst ein visionäres Konzept: die besten jungen Dressur- und Springpferde auszuwählen, eigens gezüchtet auf den Gestüten Lewitz und Osthoff, und sie in die richtigen Hände zu geben. Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann haben ihre Vision bis heute verfeinert und perfektioniert. Das Ergebnis ist eine Kollektion von 50 außergewöhnlichen jungen Pferden mit den besten Spring- und Dressurgenen. Die Mütter und Großmütter dieser Auktionskandidaten sind hervorragende Stuten, die jedes Zuchtprogramm bereichern und bereits zahlreiche Sieger im internationalen Dressurviereck und Springparcours hervorgebracht haben. Beispiele der Kollektion Einige der Dressur-Highlights wie zum Beispiel die Katalognummern 2, For Prime (v. Fürst Jazz) und 16, Vimanciero sind nahe Verbindungen zu den ehemaligen Bundeschampions Bitcoin OLD und Saniola. Der vierjährige Oldenburger Hengst Ferraristi ist ein Vollbruder zu dem Vize-Weltmeister der jungen Dressurpferde von 2017, Ferrari OLD. Katalognummer 15, For Britain ist — wie der Name schon vermuten lässt — ein Sohn der Ausnahmestute Real Gold, die uns bereits das Championatspferd Duke of Britain FRH und den oben erwähnten Bitcoin OLD gebracht hat. Die Spring-Kollektion kann mit einigen Champions aufwarten: Katalognummer. 50, Kalifa (v. Million Dollar) ist die amtierende Bundeschampionesse der fünfjährigen Springpferde, während Katalognummer 47, Garance de Vains (v. Diamant de Semilly) Vize-Weltmeister der sechsjährigen Springpferde in Lanaken wurde. Der gekörte Ogano Sitte-Hengst, Ogano's Edition gewann das Deister-Springpferde-Championat der Vierjährigen. Weitere Highlights sind sicherlich auch die Casallco-Töchter Chyazint, die unter der Schwedin Ebba Johansson bereits mehrfach im Parcours auf sich aufmerksam machen konnte oder Casall's Flying PS, eine Halbschwester zu Chaclot von Ricardo Pisani. Das Gestüt Lewitz von Paul Schockemöhle ist ein einzigartiger Genpool für junge Talente, die durch das Gestüt Osthoff der Familie Kasselmann ergänzt wird. Die individuelle und altersentsprechende Ausbildung der Nachwuchsathleten durch die erfahrenen Mitarbeiter in Mühlen und Hagen setzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Sport. Die Kollektion ist jetzt online, die Versteigerung beginnt am 10. Dezember im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum. Unsere Kundenberater stehen Ihnen jederzeit bei der Auswahl des richtigen Pferdes mit persönlichem Rat und Tat zur Seite. P.S.I. bietet außerdem ein umfangreiches Servicepaket, das Kunden nirgendwo anders erleben. Vereinbaren Sie gerne einen individuellen Termin zum Probereiten und starten Sie Ihre Partnerschaft mit einem P.S.I. Pferd.