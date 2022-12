Den Spitzenpreis von 1.350.000 € erzielte der dunkelbraune Wallach Level Up (6) von Dominator Z, der an einen seit Jahren bekannten und kauffreudigen Auktionskunden ins Ruhrgebiet ging

(Foto: Thomas Hartwig)

Goch. Die 17. Auktion von Holger Hetzel in Goch brachte einen Rekord-Umsatz von 6.575.000 Euro. Insgesamt erzielten die 20 angebotenen Springpferde einen Durchschnittspreis von 328.750 €, zwei brachten mehr als eine Million. Anwesend waren rund 700 Gäste, darunter zum Beispiel u.a. die Springreiter-Olympiasieger Jeroen Dubbeldam, Lars Nieberg, Wolfgang Brinkmann und Otto Becker, der Filmstar und Polospieler Heino Ferch mit Ehefrau Marie-Jeanette, die an den Weltreiterspielen 1998 in Rom in der Vielseitigkeit an den Start gegangen war.

Die angeboteten Pferd und Erlöse

Kat.-Nr. 1 Future Vision 280.000€

Kat.-Nr. 2 Freedom 140.000€

Kat.-Nr. 3 A Present 170.000€

Kat.-Nr. 4 Easy Peasy 65.000€

Kat.-Nr. 5 Lady In Black 330.000€

Kat.-Nr. 6 I Do It 160.000€

Kat.-Nr. 7 Major Tom 220.000€

Kat.-Nr. 8 Daddy Cool 130.000€

Kat.-Nr. 9 Wonder Woman 550.000€

Kat.-Nr. 10 United Airlines 135.000€

Kat.-Nr. 11 Schneeweisschen 125.000€

Kat.-Nr. 12 Champion 700.000€

Kat.-Nr. 13 Chapeau 1.150.000€

Kat.-Nr. 14 Five Star 500.000€

Kat.-Nr. 15 Best Bob 70.000€

Kat.-Nr. 16 Phantasy 190.000€

Kat.-Nr. 17 Level Up 1.350.000€

Kat.-Nr. 18 Miracle 150.000€

Kat.-Nr. 19 Surreal 100.000€

Kat.-Nr. 20 Royal Affair 60.000€