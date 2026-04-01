„Was ein bisschen verloren geht, ist das Reiten, um Reiten zu lernen. Heute wird oft geritten für den Erfolg“ (Lars Nieberg, 62, Deutscher Meister auf For Pleasure 1995, Mannschafts-Weltmeister 1998, zweimal Team-Olympiasieger 1996 und 2000 sowie Mannschafts-Europameister 1997, auf der Podiumsdiskussion des Berufsreitertages)