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Gesagt ist gesagt... PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Mittwoch, 01. April 2026 um 13:26

...von Lars Nieberg

 

„Was ein bisschen verloren geht, ist das Reiten, um Reiten zu lernen. Heute wird oft geritten für den Erfolg“ (Lars Nieberg, 62, Deutscher Meister auf For Pleasure 1995, Mannschafts-Weltmeister 1998, zweimal Team-Olympiasieger 1996 und 2000 sowie Mannschafts-Europameister 1997, auf der Podiumsdiskussion des Berufsreitertages)

 

 

 

 

 
 

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