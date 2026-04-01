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Ising Open Sales am Chiemsee PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Mittwoch, 01. April 2026 um 13:45

Ising. Die Ising Open Sales (I.O.S.) sind eine exklusive neue Pferdeauktion am Chiemsee — präsentiert von vier der renommiertesten Partner im internationalen Pferdesport: Gugler Sport Horses, Paul Schockemöhle, Ingo Pape und Hof Kasselmann. 

Die sorgfältig kuratierte Kollektion erstklassiger Dressur- und Springpferde ist jetzt online. Am Samstag, 18. April folgt die Auktion. Bieten Sie live vor Ort oder bequem online über unsere Auktionsplattform. Entdecken Sie die gesamte Kollektion jetzt vorab im digitalen Katalog und kontaktieren Sie unser erfahrenes Team bezüglich ihrer Favoriten. 
Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, internationaler Expertise und dem bewährten Hybridformat schafft beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Premiere. Karten-, Hotel- und Tischreservierungen können Sie jetzt auf unserer Webseite vornehmen.

Hochkarätiges Podium für „Die Alten Meister“  

Den Auftakt bildet am Freitagabend unsere Abendveranstaltung „Die Alten Meister – How to be a Champion” — ein besonderer Abend, an dem legendäre Persönlichkeiten des Pferdesports ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. 
Auf dem Podium sitzen mit Weltmeisterin Simone Blum, Mannschafts-Vize-Europameister David Will und Bundestrainer Otto Becker drei ausgewiesene Experten des Springsports sowie mit Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, ihrem Bruder Benjamin Werndl und Nachwuchstrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen drei hochkarätige Vertreter der Dressur. Ergänzt wird die Runde durch Profifußball-Trainerlegende Hermann „Tiger“ Gerland. Moderiert wird der Abend von der internationalen Dressurrichterin Nicole Nockemann und Sportkommentator Carsten Sostmeier.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich bei Reservix.

ISING OPEN SALES

TICKETS "DIE ALTEN MEISTER"
 

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