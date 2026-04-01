Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Ising Open Sales am Chiemsee
|Geschrieben von: offz/ dl
|Mittwoch, 01. April 2026 um 13:45
|
Ising. Die Ising Open Sales (I.O.S.) sind eine exklusive neue Pferdeauktion am Chiemsee — präsentiert von vier der renommiertesten Partner im internationalen Pferdesport: Gugler Sport Horses, Paul Schockemöhle, Ingo Pape und Hof Kasselmann.
Die sorgfältig kuratierte Kollektion erstklassiger Dressur- und Springpferde ist jetzt online. Am Samstag, 18. April folgt die Auktion. Bieten Sie live vor Ort oder bequem online über unsere Auktionsplattform. Entdecken Sie die gesamte Kollektion jetzt vorab im digitalen Katalog und kontaktieren Sie unser erfahrenes Team bezüglich ihrer Favoriten.
Den Auftakt bildet am Freitagabend unsere Abendveranstaltung „Die Alten Meister – How to be a Champion” — ein besonderer Abend, an dem legendäre Persönlichkeiten des Pferdesports ihre Geschichten und Erfahrungen teilen.
Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich bei Reservix.