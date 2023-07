(Foto: privat) Borken. Genau zehn Tage nach Ende des CHIO von Deutschland in Aachen wurde auch Mel Jobst beschenkt, Pflegerin des Siegerpferdes Stargold, mit dem Marcus Ehning (Borken) den begehrten Großen Preis von Aachen am 2. Juli gewonnen hatte. Mel Jobst war zwar bei der Siegerehrung namentlich über Lautsprecher genannt worden, doch in den Parcours zur Zeremonie hatte man sie nicht gerufen, so dass sie traurig am Ausritt des Parcours stand. Ihr wurde nun ein Silberteller mit den u.a. gravierten Zeilen, "Für den Groom des siegreichen Pferdes im Rolex Grand Prix des CHIO Aachen 2023", nach Hause gabracht.