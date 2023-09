...von Leopoldo Palacios: „Mein Rat für alle, die im Springreiten Parcoursbauer werden möchten: Man muss die Pferde lieben und seinen Job mit Leidenschaft betreiben. Man sollte immer weiter dazulernen wollen und sich wie auch ein Reiter stets bemühen, immer besser zu werden. Ich beobachte auf Turnieren, wie sich Pferde geben, analysiere Statistiken und verfolge, was während eines Turniers passiert. Man sollte nicht in diese Branche einsteigen in der Hoffnung, reich und erfolgreich zu werden, sondern aus Liebe zu diesem Sport. Es war meine Leidenschaft für den Sport, die mich da hingebracht hat, wo ich heute bin.“ (Der Venezolaner Leopoldo Palacios, 76, war ab 1956 bis 1980 selbst Springreiter, seit 1976 Parcoursbauer in 35 Ländern auf höchstem Niveau, zusammen mit Prof. Dr. Arno Gego und Olaf Petersen sen. 2004 Begründer der „Aachen School of Course Design“, neben Olaf Petersen sen. der einzige Hindernisgestalter, der bisher zweimal bei Olympischen Spielen – 2000 und 2008 – als Parcourschef eingesetzt wurde)