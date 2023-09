Mühlen. Paul Schockemöhle, der Welt größte private Züchter von Sportpferden, lässt sein Imperium weiter wachsen. Von Müdikeit keine Spur, er ist alles, nur kein aktiver Springreiter mehr, aber Trainer, Züchter und Pferdehändler. Paul Schockemöhle (78) hat sich in den letzten Monaten im Springbereich mit Andreas Kreuzer (33) und seiner Tochter Vivien Schockemöhle (39) als Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin im Springbereich sowohl im Management als auch im Verkauf hervorragend verstärkt. Die von Andreas Kreuzer gemietete Anlage in Damme hat er übernommen, einschließlich dessen erfolgreicher Crew. Die Pferde sind in den Besitz von PS übergegangen. So kann Andreas Kreuzer seine ganze Kraft dem Stall Paul Schockemöhle mit seiner Zucht, Aufzucht, Ausbildung und Verkauf widmen. Auch Vivien Schockemöhle hat mit ihrem italienischen Lebenspartner Emanuele Camilli einen sehr erfolgreichen Springstall in Hörstel bei Riesenbeck unterhalten. Sie übernahmen jetzt eine moderne Springanlage bei Holdorf, so dass auch speziell Vivien Schockemöhle aufgrund der geringen Entfernung zum Stall Schockemöhle in Mühlen mehr Zeit für die gemeinsamen Unternehmungen besitzt. Im Gegensatz dazu sind Joseph Klaphake und Alfons Hermes seit geraumer Zeit aus dem Management ausgeschieden. Das Dressurteam wird ebenfalls, passend zu den Meldungen vom fulminanten Bundeschampionatssieg von Escanto PS unter Brandi Roenick und der EM-Finalplatzierung von Total Hope OLD mit Isabel Freese unter den Top Ten, wirkungsvoll verstärkt. Zum 1. November dieses Jahres wird Lukas Fischer den Dressurbereich im Sportstall und der Deckstation in Mühlen sowie auf dem Gestüt Lewitz leiten. Der bis Grand Prix erfolgreiche Dressurausbilder soll zusammen mit Paul und Vivien Schockemöhle, Florian Meyer zu Hartum und Andreas Kreuzer die Weichen für die Zukunft eines der weltweit größten und erfolgreichsten Zucht- Ausbildungs- und Verkaufszentren stellen. Lukas Fischer bringt für diese verantwortungsvolle Aufgabe beste Voraussetzungen mit. Der 33- jährige Sohn des namhaften Ausbilders Bernhard Fischer gilt als Jungpferdespezialist mit Siegen beim Bundeschampionat und darüber hinaus mehr als 50 Siegen in Klasse S bis Grand Prix-Niveau. Zusammen mit seiner Frau Tanja Fischer, die auch zahlreiche Erfolge im Dressursattel vorweisen kann, angefangen bei Championaten, wie zuletzt Silber beim Bundeschampionat, bis zu Grand Prix- Prüfungen, und die ebenfalls mit in das Ausbilderteam Schockemöhle wechseln wird, betreibt Lukas Fischer seit 2016 einen renommierten Ausbildungs- und Verkaufsstall im niedersächsischen Emstek, der 2019 um eine Besamungsstation erweitert wurde, zunächst nur für Reitponyhengste, seit diesem Jahr aber auch mit Großpferdehengsten. „Uns hat unser eigener Betrieb viel Freude bereitet, aber das Angebt von Paul Schockemöhle konnten wir nicht ausschlagen. Wir sind stolz und dankbar, diese Möglichkeit zu erhalten, zusammen mit ihm und seinem Team die Geschicke des wohl namhaftesten Zucht-, Ausbildungs- und Vermarktungsbetriebes überhaupt lenken zu können.“, erklären Tanja und Lukas Fischer. Über den auf Gestüt Lewitz geborenen und bei Tanja und Lukas Fischer aufgestellten Siegerhengst Viva Romance PS hatten sich erste sondierende Gespräche mit Paul Schockemöhle ergeben. Nun folgt die Vertiefung der Zusammenarbeit, wobei Fischers die Deckhengste ihrer Sponsorenfamilien Dr. Flock und Voigtlänger in den Hengstbestand in Mühlen eingliedern werden. „Mit Tanja und Lukas Fischer können wir zwei ausgesprochen kompetente und motivierte Dressurprofis neu in unserem Team begrüßen und sind so für die Zukunft hervorragend aufgestellt“, sagt Paul Schockemöhle.