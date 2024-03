(Foto: Josef Dicken) Andrea Weinberg (34) erhielt am letzten Wochenende im Rahmen des Turniers der Familie Tillmann auf Gut Neuhaus in Grevenbroich das Goldene Reitabzeichen für zehn Erfolge in schweren Springen. Zu den ersten persönlichen Gratulanten, wie auf dem Foto zu sehen, gehörte ihr Vater Peter (71), der selbst für Deutschland 35-Mal in einem Preis der Nationen startete und seit 2017 überaus erfolgreich als Nationalcoach der belgischen Springreiter wirkt, u.a. Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.