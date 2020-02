Bordeaux. Zum Auftakt des Weltcupturniers in Bordeaux ritt die französische Kavallerie eine unwiderstehliche Attacke – und belegte in der Prüfung gegen die Uhr die ersten sechs Plätze. Sieger wurde Marc Dilasser auf Clifton vor Cernin Benoit auf Vackanda und Felicie Bertrand auf Vahine. Bester Deutscher war der zweimalige Grand Prix-Gewinner des CHIO von Deutschland in Aachen, Marcus Ehning (Borken) auf Funky Fred, als Achter. Auftaktspringen Bordeaux