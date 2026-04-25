Fontaenebleau/ FR. Erstmals französischer Meister im Springreiten wurde in Fontaenebleau der 48 Jahre alte Julien Epaillard. Der Normanne aus der Nähe von Cherbourg sicherte sich ohne einen Abwurf den Titel auf dem Wallach Hard`Rock Queen HJD nach zwei Wettbewerben. Hinter dem Weltcupsieger des letzten Jahres und Team-Olympiadritten von Paris 2024 belegten Cedric Hurel und Ines Joly die beiden nächsten Plätze. Titelverteidigerin Nina Mallevaey (26) war nicht am Start. Finalspringen (2 Umläufe ohne Stechen) Endwertung