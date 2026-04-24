Hagen a.T.W. Mit einem souveränen Sieg für die Weltranglisten-Erste Catherine Laudrup-Dufour (Dänemark) endete bei Horses and Dreams auf dem Kasselmannhof der 4-Sterne-Grand Prix de Dressage. Mit deutlichem Abstand Zweite wurde Reitmeisterin Ingrid Klimke (Münster) auf Vayron NRW. Grand Prix de Dressage 4* (für Grand Prix Special) Einlaufwettbewerb (2-Phasen-Springen) U25-Springpokal Stiftung Dt.Pferdesport-Holger Hetzel