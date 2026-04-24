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Catherine Laudrup-Dufour souverän zum Grand Prix-Sieg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 24. April 2026 um 16:09

Hagen a.T.W. Mit einem souveränen Sieg für die Weltranglisten-Erste Catherine Laudrup-Dufour (Dänemark) endete bei Horses and Dreams auf dem Kasselmannhof der 4-Sterne-Grand Prix de Dressage. Mit deutlichem Abstand Zweite wurde Reitmeisterin Ingrid Klimke (Münster) auf Vayron NRW.

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