Goch. Jung-Profi und Ausbilder Laurens Houben (Belgien) zeigt sich beim Hetzel Masters in Goch auf der Anlage seines Chefs Holger Hetzel in Prachtform. Aber da ist auch noch Katrin Eckermann, vor wenigen Wochen gleich zweimal schon erfolgreich auf der Global Champions Tour... Es könnte “ein Lauf” werden für den jungen Belgier Laurens Houben beim Hetzel Spring Masters an diesem Wochenende. Erst die Bundeschampionats-Qualifikation mit Harley EP in Goch gewonnen, dann auch noch das klassische S*-Springen im Preis der Firma MPU West mit Hot Stuff EP und dort zusätzlich Platz drei erobert. Leichter dürfte es allerdings nicht werden für den jungen Profi, der als Ausbilder auf der renommierten Anlage in Goch tätig ist. Die Konkurrenz “schläft” nicht. Dazu zählt u.a. Katrin Eckermann (Kranenburg), die einst ihre Ausbildung in Goch absolvierte und gerne mal mit vielen Pferden beim Hetzel Spring Masters und auch beim Young Horse Masters im Juli antritt. Hinter Houben/ Hot Stuff EP düste die Amazone mit einem Weltmeister auf Platz zwei. Iron Dames Cascajall NRW gewann vor drei Jahren den Titel in Lanaken. Inzwischen ist der Westfalen-Wallach neun Jahre alt. Auf Platz drei dann wieder Laurens Houben mit Flaubert du Busson. Der gehört Houbens Chef, bzw. der Holger Hetzel GmbH. Gute zwei Stunden zuvor wurde es erstmals höher, weiter und breiter bei der aktuellen Auflage des Spring Masters. Das erste S* als Zwei-Phasen-Springen galt den sieben und acht Jahre alten Pferden und auch dort mischte eine einstige Pferde-Weltmeisterin mit Katrin Eckermann mit: Iron Dames Sascinora NRW, die es 2024 Cascajall nachmachte und in Goch jetzt Platz vier belegte. Stallkollegin Chacoona Cat war am Ende die Nummer eins. Dazwischen schoben sich Cash vd Berghoeve Z und Dominelli Z, beide von Kai Terhoeven-Urselmans vorgestellt. Gäbe es eine Auswertung zum erfolgreichsten Reiter/ Reiterin des Hetzel Spring Masters, dann dürfte dort der Name Juliane Rölfing wohl auch eine Rolle spielen. Die Ausbilderin aus Raesfeld/ Borken entschied am Donnerstag kurzerhand die ersten beiden M-Springen für sich. Unübersehbar: Für “Zeitverschwendung” hat die 30-jährige nicht viel übrig. Mit Come and Love O nahm sie Houbens und Brilliant Balou S eine glatte Sekunde im Zwei-Sterne-Springen ab. Noch deutlicher geriet der Speed in der ersten Prüfung des Turniertages mit rund vier Sekunden Vorsprung. Partnerin des Erfolges war eine Stute mit berühmten Vater - United`s Feeling O ist eine Tochter von Europameister Richard Vogels Super-Star United Touch S. Noch mehr außergewöhnliche Pferde und bemerkenswerte Reiter/innen gibt es beim Hetzel Spring Masters bis Sonntag. Ergebnisübersicht Hetzel Spring Masters Springprüfung Kl.M* 125cm, Preis der Firma Zevens Grundbesitz GmbH & Co.KG 1. Juliane Rölfing (Raesfeld/RV Gestüt Forellenhof e.V./GER) auf United's Feeling O 0.00 / 57.82 2. Lisa Zoller (Bissingen/RC RH Zoltingen e.V./GER) auf Ginger Z 4 0.00 / 62.55 3. Kai Terhoeven-Urselmans (Uedem/RV von Bredow Keppeln/GER) auf Liza May 0.00 / 62.82 4. Laurens Houben (Goch/RSG Niederrhein e.V./BEL) auf Brilliant Balou S 0.00 / 63.96 5. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf Milldarco 0.00 / 64.45 6. Frank Brücker (Hamminkeln/RFV Jagdfalke Brünen/GER) auf Jovani du thot 0.00 / 66.40 Springprüfung Kl.M* 125cm, Preis der Firma Zevens Grundbesitz GmbH & Co.KG 1. Jurian Vranken (Roten/RG Reinartzkehl 1975/BEL) auf Miss Montreal Reuvekamps 0.00 / 62.38 2. Jeroen Blomen (Maaseik / Belgien/Niederlande/NED) auf James Dean du Golfe 0.00 / 62.68 3. Anika Wilbers-Kuhn (Weeze/PSG St. Georg Kevelaer e.V./GER) auf Copine van't Vossenhof Z 0.00 / 63.91 4. Jurian Vranken (Roten/RG Reinartzkehl 1975/BEL) auf Hestaminka M 0.00 / 64.15 5. Frank Brücker (Hamminkeln/RFV Jagdfalke Brünen/GER) auf Talia Z 0.00 / 64.61 6. Constanze Nachtsheim (Aachen/RV Würselen 1925 e.V./GER) auf Lordino 19 0.00 / 67.62 Springprüfung Kl.M** 135cm, Preis der Firma Garten- und Landschaftsgestaltung Erik Kunz 1. Juliane Rölfing (Raesfeld/RV Gestüt Forellenhof e.V./GER) auf Come and Love O 0.00 / 59.10 2. Laurens Houben (Goch/RSG Niederrhein e.V./BEL) auf Brilliant Balou S 0.00 / 61.17 3. Sebastian Adams (Kerken/Equestrian Sports Team e.V./GER) auf Doha 7 0.00 / 62.39 4. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf Viva Blue 2 0.00 / 63.30 5. Marc Baudach (Witten/RG Ober-Castrop e.V./GER) auf Djolie d'Or Z 0.00 / 64.95 6. Louisa Müller (Hückeswagen/RFV Dhünn e.V./GER) auf Vagapom 0.00 / 66.53 Springprüfung Kl.M** 135cm, Preis der Firma Garten- und Landschaftsgestaltung Erik Kunz 1. Juliane Rölfing (Raesfeld/RV Gestüt Forellenhof e.V./GER) auf Cornet's Chacco O 0.00 / 59.87 2. Laurens Houben (Goch/RSG Niederrhein e.V./BEL) auf Emidor Z 0.00 / 62.19 3. Oliver Lemmer (Lohmar/Turnierfreunde Lohmar e.V./GER) auf Kalentina Denfer 0.00 / 62.55 4. Thomas Grimm (Niederkassel/RV Schutterwald/GER) auf Chiara de la Luna H 0.00 / 64.21 5. Constanze Nachtsheim (Aachen/RV Würselen 1925 e.V./GER) auf Liliola 0.00 / 66.23 6. Tom Sanders (Dinslaken/RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V./GER) auf Mighty VC 0.00 / 67.25 6. Gursobha Singh (GA Arnhem/RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V./USA) auf Omonza DC 0.00 / 67.25 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* 140cm 7+8j., Preis der Firma Martin Janßen 1. Katrin Eckermann (Kranenburg/RV Kranenburg u.Umg./GER) auf Chacoona Cat *0.00 / 30.33 2. Kai Terhoeven-Urselmans (Uedem/RV von Bredow Keppeln/GER) auf Cash vd Berghoeve Z *0.00 / 31.06 3. Kai Terhoeven-Urselmans (Uedem/RV von Bredow Keppeln/GER) auf Dominelli Z *0.00 / 32.47 4. Katrin Eckermann (Kranenburg/RV Kranenburg u.Umg./GER) auf Iron Dames Sascinora NRW *0.00 / 33.56 5. Frederic Tillmann (Grevenbroich/RC Gut Neuhaus Grevenbroich/GER) auf United H&B *0.00 / 33.84 6. Marc Baudach (Witten/RG Ober-Castrop e.V./GER) auf Djolie d'Or Z *0.00 / 35.79 Springprüfung Kl.S* 140cm, Preis der Firma MPU West 1. Laurens Houben (Goch/RSG Niederrhein e.V./BEL) auf Hot Stuff EP 0.00 / 66.53 2. Katrin Eckermann (Kranenburg/RV Kranenburg u.Umg./GER) auf Iron Dames Cascajall NRW 0.00 / 66.73 3. Laurens Houben (Goch/RSG Niederrhein e.V./BEL) auf Flaubert du Busson 0.00 / 67.44 5. Katrin Eckermann (Kranenburg/RV Kranenburg) auf Comilio 0.00 / 70.75 6. Thomas Grimm (Niederkassel/RV Schutterwald/GER) auf Diamant Radiant Z 0.00 / 71.02.