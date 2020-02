Sharjah/ Vereinigte Emirate. Das mit 150.000 Euro dotierte Weltcupspringen in Sharjah/ Vereinigte Emirate endete mit dem Erfolg des Neuseeländers Brude Goodin (51), Der viermalige Olympiateilnehmer war im Sattel des holländischen Wallachs Danny V in der entscheidenden zweiten Runde etwas mehr als eine halbe Sekunde schneller als der frühere deutsche Weltcupgewinner Christian Ahlmann (Marl) auf dem Hengst Solid Gold Z. Ahlmann hatte vor einer Woche mit dem Oldenburger Vererber in Abu Dhabi den Grand Prix geholt. Fünfter in Sharjah wurde der ehemalige deutsche Derbysieger Holger Wulschner (Passin) auf dem Oldenburger Wallach Casirus.