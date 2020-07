Der Belgier Niels Bruynseels auf der Stute Gancia de Muze - Sieger im letzten Grand Prix der vierwöchigen Serie am Golf von St.Tropez an der französischern Riviera (Foto: Marco Villanti/ Hubside Jumping) Zum Abschluss der vierwöchigen Springreiter-Serie „Hubside Jumping“ am Golf von St. Tropez gewann der Belgier Niels Bruynseels (36) auf der belgischen Stute Gancia de Muze den mit 100.000 Euro dotierten Grand Prix (Prämie 25.000 €). Dahinter folgten nach Stechen der Ire Denis Lynch auf Cristello (20.000) und der Italiener Emanuele Gaudiano auf Chalou (15.000). Bester Duetscher war nach Stechen als Neunter der frühere Team-Olympiasieger Marcus Ehning (Borken) auf dem Hengst Stargold (3.000). Bruynseels hatte mit der 14-jährigen Tochter von Malito de Reve x Nimmerdor im letzten Jahr u.a. die Großen Preise von Cannes und Brüssel für sich entschieden