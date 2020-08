Valkenswaard/ Niederlande. Im kommenden September organisiert Jan Tops auf seiner Anlage in Valkenswaard ein 5-Sterne-Springreiterturnier um ein Preisgeld von über 600.000 Euro – gleichzeitig die erste große Turniersportveranstaltung des Landes seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende – aber auch Jan Tops nicht. Der clevere Niederländer, Springreiter-Teamolympiasieger 1992 in Barcelona und Erfinder der Global Champions Tour mit Verbindungen in höchste Kreise der Gesellschaft und der Politik sowie des Reiter-Weltverbandes (FEI), zieht im eigenen Stadion vom 10. bis 13. September ein internationales Turnier auf und schüttet ein Preisgeld von über 600.000 Euro aus. Der CSI ist gleichzeitig in den Niederlanden die erste 5-Sterne-Veranstaltung im Turniersport seit einem halben Jahr, seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Jan Tops und sein Team stehen weiterhin in engem Kontakt mit der niederländischen Regierung und der FEI, um die Sicherheitsauflagen zu erfüllen, Sicherheit hätte die höchste Priorität, heißt es. Sicherheit hat oberste Priorität. Tops: „Wir freuen uns sehr, unseren Fans wieder Turniersport live auf höchstem Level anbieten zu können. Wir sind aber auch glücklich darüber, den Reitern wieder solche Startmöglichkeiten geben zu können.“ Man bitte jedoch Teilnehmer und Zuschauer inständig darum, sämtliche Regeln strikt zu befolgen, „wir alle wollen doch zeigen, dass unser Sport trotz der Herausforderungen dieser Zeit verantwortungsbewusst und professionell stattfinden kann“, so der Veranstalter.