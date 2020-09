Balve. Bei den deutschen Dressurmeisterschaften in Balve gewann wie erwartet die deutsche Rekord-Titelträgerin Isabell Werth (Rheinberg) den Grand Prix auf der Stute Weihegold vor Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf Dalera BB. Den dritten Platz belegte Dorothee Schneider (Framersheim) auf Faustus. Am Start um die Goldmedaillen in Grand Prix Special und Kür sind lediglich zwölf Teilnehmer, wobei Isabell Werth als einzige auch noch Emilio neben Weihegold vorstellt. So wenige Reiter haben sich in der Geschichte der Titelkämpfe noch nie eingetragen oder: So schwach besetzt war eine deutsche Dressur-Meisterschaft noch nie. Ergebnis Grand Prix