(Foto: Sportfot) Daniel Deußer auf dem 13 Jahre alten Zangersheide-Vererber Tobago Z Gewinner des Großen Preises des CSIO der USA in Wellington Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der USA gewann in Wellington der zweimalige deutsche Meister Daniel Deußer (39) auf dem Hengst Tobago Z den mit rund 180.000 Euro dotierten Grand Prix. Hinter dem Team-Olympiadritten und Weltcupsieger von 2016, mit Wohnsitz in Reijmenam/ Belgien und Arbeitsplatz seit neun Jahren im Stall Stephex bei Brüssel, belegte Andre Thieme (Plau am See) auf der Stute Chakaria den zweiten Rang. Preisgeld für Deußer: Rd. 59.000 Euro, für Thieme lagen 36.000 bereit. Zwei Tage davor waren im Preis der Nationen – ohne deutsche Equipe – die USA in der Besetzung Bliss Heers, Brian Moggre, Jessica Springsteen und Lillie Keenan mit lediglich einem Zeitfehlerpunkt nicht zu schlagen. Auf den nächsten Plätzen Irland (4 Strafpunkte), Brasilien (14), Isreal (16) und Kanada (20). Preis der Nationen