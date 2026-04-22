„Sie liebt es einfach hier in Hagen“, sagte Charlott-Maria Schürmann nach ihrem Sieg mit Dante’s Pearl OLD im Grand Prix der CDI3*-Tour (Foto: Stefan Lafrentz) Hagen a.T.W. 20 Jahre „Horses and Dreams“ – der Auftakt des weltbekannten Turniers als Start in die internationale Freiluftsaison in Deutschland auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald hatte gleich eine bekannte Siegerin im Grand Prix de Dressage 3*: Charlott-Maria Schürmann. „Sie liebt es einfach hier in Hagen“, sagte Charlott-Maria Schürmann nach ihrem Sieg mit Dante’s Pearl OLD im Grand Prix der CDI3*-Tour. Das gilt offenbar nicht nur für die elfjährige Oldenburger Stute, sondern auch für ihre Reiterin, die im Dressurstadion auf dem Hof Kasselmann in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich war — zuletzt mit dem Hannoveraner Hengst Life Time FRH in der Finalqualifikation des NÜRNBERGER BURG-POKALs 2025. Auch Dante’s Pearl hat den Weg über die Jungpferde-Touren Burg-Pokal und Louisdor-Preis erfolgreich bestritten. Für die Tochter des Dante Weltino und San Amour war heute erst der dritte internationale Grand-Prix-Start und bereits der zweite Sieg auf diesem Niveau. Erst zwei Wochen zuvor hatten Schürmann mit dem Pferd den Grand Prix Special bei der Top Dressage Tolbert in den Niederlanden für sich entschieden. „Wir haben von Tolbert bis Hagen noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Sie hat heute sehr gut zugehört und mir ein tolles Gefühl gegeben. Was ihr noch fehlt, ist Routine. Deshalb haben wir bewusst einen kurzen Turnierabstand gewählt“, erklärte Schürmann. „Ich wollte vor Hagen noch ein weiteres Freiluftturnier gehen – es ist unsere erste internationale Saison, und ich selbst bin lange keinen Grand Prix mehr geritten.” Umso größer ist die Zufriedenheit über die aktuelle Entwicklung: „Ich bin sehr froh, dieses Pferd zu haben, und genieße die tägliche Arbeit mit ihr.“ Mit 73,652 Prozent sicherten sich Schürmann und Dante’s Pearl OLD den Sieg im Preis der Fritz Laabs Bürgerwindparks vor Helen Langehanenberg mit Zoom und Laura Strobel mit Valparaiso NRW. Damit ist die Jubiläumsausgabe von „20 Years Horses & Dreams“ erfolgreich im Dressurviereck gestartet. Teilnehmer aus insgesamt 37 Nationen sind in den nationalen und internationalen Dressur- und Springprüfungen vertreten, darunter die Weltranglistenerste in der Dressur, Cathrine Laudrup-Dufour (DEN), und die Vorjahressiegerin im Großen Preis der LVM Versicherung, Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Zahlreiche Besucher nutzten den freien Eintritt am Mittwoch und genossen das Frühlingswetter auf dem Hof Kasselmann. Im Springstadion stand zunächst die erste Qualifikation der internationalen Youngster auf dem Programm. Der Preis der Performance Sales International ging an Max Paschertz mit dem siebenjährigen Wallach Foodfox’ Dalino (v. Dacantos). Auf Rang zwei folgte der amtierende deutsche Vize-Meister Tom Schewe mit Stacoa (v. Stakkato) vor Stefan Engbers und A Sonnyboy (v. Aganix du Seigneur). Mit insgesamt 57 Teilnehmern war die Auftaktprüfung des Theurer Trucks 2GO Youngster Cup bereits stark besetzt. Tickets für alle Veranstaltungstage sowie das Rahmenprogramm sind online über Reservix oder an der Tageskasse erhältlich. Für die Samstagabend-Show „Eine Reise um die Welt“ ist ein separates Ticket erforderlich; es stehen ausschließlich feste Sitzplätze auf den Tribünen zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass alle Besucher die Show mit optimaler Sicht erleben können. ABENDSHOW bei Horses & Dreams am Samstag: Tickets hier HALLA Clubbing Turnierpartys: Tickets für alle drei Veranstaltungen hier. TICKETS für Horses & Dreams: https://horses-and-dreams.reservix.de/