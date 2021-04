Nur noch 25 Punkte liegt Daniel Deußer Dank der guten Ergebnisse während des Winterfestivals in Florida hinter dem Schweizer Steve Guerdat an zweiter Position der Springreiter-Weltrangliste. Der Hesse mit Wohnsitz in Reijmedan/ Belgien, international erstmals im Blickpunkt durch einen zweiten Platz beim Weltcupfinale 2007 in Las Vegas, war bereits Anfangs 2015 und 2017 die Nummer 1 auf der Kladde. Die Weltrangliste Springen Und in der Dressur mit ganz wenigen Turnieren wegen der Corona-Pandemie blieb auf den ersten zehn Plätzen alles beim alten, ganz Vorne Isabell Werth vor Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl Dressur-Weltrangliste