(Foto: Stefan Lafrentz) Einen Tag vor Ende des 57. Maimarktturniers in Mannheim gewann der 24 Jahre alte Richard Vogel (Dagobertshausen) auf dem elfjährigen Holsteiner Wallach Ride Smart Never Walk Alone das Championat der Stadt. In der mit 40.000 € dotierten Konkurrenz belegten hinter dem zweimaligen Nationen-Preis-Reiter Marcus Ehning (Borken) auf Misanto Pret a Tout und der Belgier Wilm Vermeir auf Joyride S die nächsten Plätze. Preisgeld für den Sieger: 10.000 Euro. Championat in Zahlen