Nach heftigen Regengüssen und Scheegestöber am Freitagvormittag beim Internationalen Vielseitigkeitsturnier in Marbach hat die Turnierleitung in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei, Bundestrainer Hans Melzer und den Reitern, die Entscheidung getroffen, die Teilprüfung Gelände des CCI4*-S auf Sonntag zu verschieben.