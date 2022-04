Leipzig. Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (36) reitet beim 35. Finale um den Dressur-Weltcup in Leipzig ihrem ersten Pokalerfolg entgegen. Auf der Stute Dalera BB sicherte sich die Oberbayerin überlegen den Kurz-Grand Prix vor der Dänin Cathrine Dufour auf Vamos Amigos und Cup-Verteidigerin Isabell Werth (Rheinberg), die letztmals die Rappstute Weihegold OLD im großen Sport vorstellt. Für die entscheidende Kür um den Pokal, der seit 1986 ausgeritten wird und in den letzten beiden Jahren ein Opfer der Corona-Pandemie wurde, spielte der Grand Prix keine Rolle. Resultat Kurz-GP