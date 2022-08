Award des Internbationalen Reitsport-Journalisten-Verbandes für John P.Roche durch die Präsidentin Pamela Young (auf dem Foto rechts) in Dublin (Foto: privat) John Patrick Roche (67) erhielt für seine stets faire und nie anfechtbare Arbeit als Direktor Springen beim Reiterweltverband (FEI) nun eine weitere Ehrung. Anlässlich der 147. Dublin Horse Show bekam er aus der Hand der Präsidentin des Internationalen Reitsport-Journalisten-Verbandes, Pamela Young (USA), einen Award. Der Captain der irischen Armee hatte an 20 Nationen-Preise für sein Land geritten, war Teilnehmer an den Weltmeisterschaften 1982 in Dublin und an den Europameisterschaften 1979 in Rotterdam, wo er zum Bronze-Team der Grünen Insel gehörte. Der frühere FEI-Generalsekretär Fritz Widmer hatte Roche 1987 zur FEI geholt, dort stieg er 2007 zum Direktor Springen auf. Im Februar 2020 legte er verärgert und menschlich enttäuscht sein Amt nieder. Die FEI hatte gleichzeitig seinem letzten Wissenden um den Sport auf nicht gerade noble Art sogar die Tür aufgerissen...