Dublin. Als vierter Schweizer gewann Edouard Schmitz zum Abschluss des CSIO von Irland in Dublin den Großen Preis – vor drei Iren. Deutsche waren nicht am Start. Erst zum vierten Mal in der 1934 begonnenen Geschichte des Großen Preises auf der Dublin Horse Show - nach 1936, 2011 und 2017 - gewann ein Schweizer den Großen Preis und dazu mit erst 23 Jahren: Edouard Schmitz. Der Eidgenosse setzte sich im Stechen der mit 350.000 Euro dotierten Konkurrenz zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Irland auf dem Ewallach Gamin van`t Naastveldhof vor drei Iren durch und kassierte eine Prämie von 115.500 Euro. Die nächsten Plätze belegten Connor Swail auf Count Me In, Shane Sweetman auf James Kann Ceuz und Andrew Bourns auf Sea Topblue.Fünfte wurde die französische Studentin Megane Moissonnier (24) auf Cordial. Zu den zwölf Platzierten gehörten nicht weniger als acht Iren. Deutsche Reiter waren erstmals seit Jahren nicht am Start. Großer Preis von Irland