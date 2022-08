Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter vom 17. bis 21. August in Hagen a.T.W.



Großer Preis

1. Markus Brinkmann (Herford) mit Pikeur Dylon; 0/0/39,74

2. Stephan Naber (Drensteinfurt) mit Cyber Zirkeline; 0/0/40,54

3. Michael Symmangk (Herford) mit Caillaux; 0/0/40,68



Bundesnachwuchschampionat

1. Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Ireland; Wertnote 8,70

2. Henry Munsberg (Osnabrück) mit Special 10; 8,50

3. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; 8,30 Informationen: www.haunhorst.com Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter vom 19. bis 21. August in Hambach



Mannschaftswertung

1. Westfalen; 106,5 (Linn Klümper (Gescher) mit Candyman 145/Lea-Sophie Denker (Bocholt) mit Colours of Life/Sabine Schulze Beckendorf (Greven) mit Montina 4/Britta Bueser (Haltern am See) mit Favorit 194)

2. Schleswig-Holstein; 114,0 (Neele Sophie Wittkohl (Schmalensee) mit Dior de la Nee/Lisa Jöhnk mit I Could be a Porsche/Lara Lahn (Neu-Duvenstedt) mit Ebony’s Elli/Carlo Klippel (Winsen) mit Draulik H)

3. Bayern; 129,2 (Petra Glinski (München) mit Quaentchen 2/Klaus Kienle (Wehringen) mit Illingstoa/Amelie Reisacher (Memmingen) mit Tissot/Stefanie Lahmer (Kaufbeuren) mit Isselhook’s Franky)



CCI2*-L

1. Neele Sophie Wittkohl (Schmalensee) mit Dior de la Nee; 26,6 (Dresur 26,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau) mit Jamira; 30,5 (30,5/0/0)

3. Wiebke Jaspers (Weenen) mit FRH Schwarzrotgold Sb; 30,5 (22,5/0/8)



CCI3*-S

1. Carla Hanser (Mainz) mit Castagnola; 39,5 (Dressur 32,3/Gelände 7,2/Springen 0)

2. Franziska Keinki (Grömitz) mit Beauvais; 43,7 (26,9/16,8/0

3.Jordy Wilken (NED) mit Wilbert Bo; 45,5 (33,1/12,4/0) Informationen: www.pferdefreunde-lindenhof-hambach.de Bundeschampionat Deutsches Fahrpferd, Schweres Warmblut und Fahrpony-Championat vom 18. bis 21. August in Moritzburg



Deutsches Fahrponychampionat 4- und 5-jährige Fahrponys

1. Kathrin Karosser (Bad Feilnbach) mit Armaar SCH; 25,29 (Richter 1 8,14/Richter 2 8,14/Fremdfahrer 9)

2. Kathrin Karosser (Bad Feilnbach) mit Doc Morris 4; 25,08 (8,14/8,14/8,8)

3. Wolfgang Scholz (Eggenfelden) mit Champ WS; 25,08 (7,79/7,79/9,5)



Deutsches Fahrponychampionat 6- und 7-jährige Fahrponys

1. Kahrin Karosser (Bad Feilnbach) mit Delmara SCH; 16,61 (Dressur Note 8,36/Gelände Note 8,25)

2. Katharina Rath (Rhede) mit Golden Dreamcatcher; 16,38 (8,00/8,38)

3. Domink Lübbecke (Warendorf) mit Day Dream 110; 16,19 (7,36/8,83)



Bundeschampionat Schweres Warmblut 4- und 5-jährige

1. Marlen Fallak (Bad Langensalza) mit Euphorie R; 29,42 (Richter 1 9,71/Richter 2 9,71/Fremdfahrer 10)

2. Bettina Winkler (Greiz) mit Equus Maximus; 26,86 (8,93/8,93/9)

3. Lars Krüger (Grumbach) mit Laomi 3; 26,80 (8,5/8,5/9,8)



Bundeschampionat Schweres Warmblut 6- und 7-jährige

1. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Eckstern; 15,78 (Dressur 7,86/Gelände 7,92)

2. Andre Stiller (Burgwedel) mit Nice Girl A; 15,58 (8,0/7,58)

3. Vernon Helmuth (Nunsdorf) mit Elbenkönig 3; 14,88 (7,71/7,17)



Bundeschampionat Deutsches Fahrpferd 4- und 5-jährige

1. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Best Duddy 8; 28,14 (Richter 1 9,07/Richter 2 9,07/Fremdfahrer 10)

2. Vernon Helmuth (Nunsdorf) mit Flexus; 25,22 (8,21/8,21/8,8)

3. Lars Krüger (Grumbach) mit Despasito B; 24,06 (7,93/7,93/8,2)



Bundeschampionat Deutsches Fahrpferd 6- und 7-jährige

1. Jessica Wächter (Aschafffenburg) mit Dream Catcher; 18,46 (Dressur 8,89/Gelände 9,67)

2. Bettina Winkler (Greiz) mit DSP Balisto; 16,94 (7,86/9,08)

3. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Aurelion; 15,79 (7,21/8,58) Informationen: www.pferde-sachsen-thueringen.de 64. Internationales S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier – Dressur in Donaueschingen



Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 75,783 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 72,696

3. Timna Valenta-Zach (AUT) mit Farant: 71,196



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 73,851 Prozent

2. Timna Valenta-Zach (AUT) mit Farant: 72,149

3. Antonio Do Vale (POR) mit Fine Fellow – H; 71,362



Grand Prix Kür

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 77,125 Prozent

2. Remy Bastings (NED) mit Ambassador; 75,875

3. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 73,880



Kurz Grand Prix

1. Madlin Zott (Stuttgart) mit Quadrofina P; 70,978 Prozent

2. Leonie Laier (Wiesloch) mit Seven Heaven 2; 67,248

3. Nicole Isser (Weingarten) mit DiCaprio 4; 66,550



Grand Prix U25

1. Victoria Rohrmuss (Schwäbisch Gmünd) mit Corelli de Luxe; 67,795 Prozent

2. Enya Müller (Holzkirchen) mit Fats Domino 13; 65,667 Informationen: www.escon-marketing.de Europameisterschaft Fahren der Jungen Fahrer, Junioren und Children (CH-EU U25/J/Ch-A) vom 16. bis 21. August in Aszár Kisber/HUN



Mannschaftswertung

Gold: Niederlande; 333,54

Silber: Deutschland; 339,38 (Wiebke Wolters (Emsdetten)/Nele Voskort (Emsdetten)/Lea Schröder (Sehnde)/Philipp Stolzenberger (Sandhausen)/Lisa Marie Tischer (Neu-Isenburg)/Leon Zacharias Reinhardt (Bischoffen-Wilsbach))

Bronze: Ungarn; 346,49



Einzelwertung Children P1

Gold: Bertold Juhasz (HUN) mit Benjamin; 97,63 (Dressur 50,96/Marathon 46,67/Hindernisfahren 0)

Silber: Daniel Pineda Andic (ESP) mit Kolstein S Kensington; 98,63 (48,16/46,64/3,83)

Bronze: Bice Castelli (ITA) mit Valenzo de Chadieu; 101,19 (49,68/51,51/0)

…

13. Audrey Bannert (Biebergemünd) mit Vasco; 107,11 (58,64/48,47/0)

…

17. Wiebke Wolters (Emsdetten) mit Aktito; 116,19 (49,28/48,91/18)

18. Nele Voskort (Emsdetten) mit Moncherie H; 117,5 (57,44/57.14/2,95)



Einzelwertung Junioren P1

Gold: Renate Provoost (NED) mit Quibus; 123,37 (Dressur 44,40/Marathon 75,97/Hindernisfahren 3)

Silber: Kris Rohrssen (IRL) mit Checkmate; 125,36 (50,80/71,56/3)

Bronze: Francesca Consolini (ITA) mit Minerva Lamborghini; 125,46 (49,84/69,62/6)

…

5. Philipp Stolzenberger (Sandhausen) mit Galileo 153; 127,42 (48,88&72,54/6)

…

9. Laura Hüsges (Willich) mit Titus 194; 132,31 (50,40/80,08/1,83)



Einzelwertung Junioren P2

Gold: Peter Juhasz (HUN); 122,87 (Dressur 50,00/Marathon 72,87/Hindernisfahren 0)

Silber: Max Andrew (Schriesheim); 131,55 (51,68/73,87/6)

Bronze: Lea Schröder (Sehnde); 135,44 (52,96/76,48/6)



Einzelwertung P1 U25

Gold: Lisa Marie Tischer (Neu-Isenburg) mit Great Dancer B; 110,82 (Dressur 45,23/Marathon 65,59/Hindernisfahren 0)

Silber: Brent Janssen (NED) mit Regina’s Hielke; 115,24 (46,92/68,33/0)

Bronze: Lisanne van Meerten (NED) mit Justine; 119,37 (47,48/71,89/0)



Einzelwertung P2 U25

Gold: Jorn van Olst (NED); 123,09 (Dressur 51,62/Marathon 71,47/Hindernisfahren 0)

Silber: Maria Buchwald (DEN); 123,33 (45,23/78,10/0)

Bronze: Anouk De Haas (NED); 124,29 (50,77/70,52/3)

4. Leon Zacharias Rheinhardt (Bischoffen-Wilsbach); 125,84 (49,74/76,10/0)



Einzelwertung H1 U25

Gold: Ciara Schubert (Ketsch) mit Energy 19; 115,42 (Dressur 44,94/Marathon 69,93/Hindernisfahren 0,55)

Silber: Linnea Kristiansen (SWE) mit Lady Lexington; 122,32 (41,09/73,41/7,82)

Bronze: Natalie Bader (SUI) mit Helix B.B.; 125,41 (48,05/74,36/3)

4. Michelle Bloßfeld (Herzberg) mit Interflug 4; 128,53 (47,67/70,15/10,71) Informationen: www.facebook.com/Kisber1819/ Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 18. bis 21. August in London/GBR



Großer Preis

1. Pieter Devos (BEL) mit Mom’s Toupie de la Roque; 0/0/36,92

2. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Miro; 0/0/37,20

3. Jur Vrieling (NED) mit Comme-Laude W; 0/0/38,71

…

9. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 4/78,97 Informationen: www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 21. August in Verbier/SUI



Großer Preis

1. Melanie Cloarec (FRA) mit Fais Toi Belle du Seigneur; 0/0/33,78

2. Christian Tardy (SUI) mit Vic du Marais; 0/0/34,28

3. Barbara Schnieper (SUI) mit Escoffier; 0/4/32,05

…

17. Christoph Könemann (Deutschland) mit Frederiks; 8/78,21 Informationen: www.jumpingverbier.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 18. bis 21. August in Arville/BEL



Mannschaftswertung

1. Belgien; 131,2

2. Deutschland; 148,5 (Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P/Johanna Zantop (Münster) mit Nikko Brown/Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS/Ingrid Klimke (Münster) mit EQUISTROs Siena just do it)

3. Italien, 193,0



CCIO4*-NC-S

1. Tine Magnus (BEL) mit Champagne Pia Z; 40,0 (Dressur 30,4/Springen 4/Gelände 5,6)

2. Manon Minner (BEL) mit Cool Dancer; 40,3 (31,9/0/8,4)

3. Laura Loge (BEL) mit Absolut Allegro; 41,0 (28,6/4/8,4)

…

7. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 42,0 (38,0/4/0)



CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 24,1 (Dressur 24,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 29,5 (29,5/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 31,5 (27,9/0/3,6)



CCI2*-S

1. Louise Romeike (SWE) mit Extravagance; 22,3 (Dressur 22,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Pumpkin de la Liniere; 23,9 (23,1/0/0,8)

3. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Dinathia; 27,2 (27,2/0/0)

…

6. Emily Roberg (Münster) mit Guccimo R OLD; 30,0 (28,8/1,2/0)



CCI1*-Intro

1. Sanna Siltakorpi (FIN) mit St Cashmere; 30,9 (Dressur 30,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Juna R; 31,2 (31,2/0/0)

3. Omella Rietjens (BEL) mit Neko d’Au Cerfs; 31,7 (31,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.arville.be