Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften Voltigieren vom 26. bis 28. August in Verden



Deutsche Meisterschaft Damen

Gold: Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni 185/Longenführer Katja Wagner; 8,495

Silber: Kathrin Meyer (Ahlen) mit San Classico S/Sonja Meyer; 8,470

Bronze: Alina Roß (Userin) mit Baron R/Volker Roß; 8,434



Deutsche Meisterschaft Herren

Gold: Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Longenführer Barbara Rosiny; 8,877

Silber: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher 14/Alexandra Knauf; 8,751

Bronze: Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander Zebrak; 8,495



Deutsche Meisterschaft Pas de Deux

Gold: Justin von Gerven (Köln)/Chiara Congia (Köln) mit Highlight 192/Longenführer Alexandra Knauf; 9,248

Silber: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,678

Bronze: Svantje Bavendiek (Basum)/Maggy Putjenter (Twistringen) mit Culcha-Candela R/Sibylle Schumacher; 7,695



Deutsche Meisterschaft Gruppen

Gold: Team NORKA Automation des VV Köln-Dünnwald mit Calidor 10/Longenführer Patric Looser; 8,758

Silber: VV Ingelsberg I mit Fider Rock/Alexander Hartl; 8,194

Bronze: RV Altena I mit Cairo 51/Claudia Döller-Ossenberg-Engels; 7,397 Weitere Informationen unter: www.verden-turnier.de Internationales Spring- und nationales Dressurturnier "Turnier der Sieger" (CDN, CSI4*) vom 25. bis 28. August in Münster



Großer Preis

1. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Büttner’s Minimax; 0/0/36,88

2. Andre Thieme (Plau am See) mit Conacco; 0/0/37,51

3. Emanuele Camilli (ITA) mit Chadellano Ps; 0/0/38,95



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 77,560 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 76,800

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 76,450



Grand Prix Kür

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 82,225 Prozent

2. Malin Wahlkamp-Nilsson (Dülmen) mit Amplemento; 77,975

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino 5; 77,750



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 76,824 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La vie; 73,078

3. Carde Meyer (Nottuln) mit Surabaya M; 71,078 Weitere Informationen unter: www.turnierdersieger.de Europameisterschaft Dressur U25/Children (CH-EU-U25-D/Ch-D) vom 24. bis 28. August in Budapest/HUN



Mannschaftswertung Children

Gold: Deutschland; 246,343 (Eve Catherine Bartels (Bad Homburg) mit Freispiel/Lotta Plaas (Sassenberg) mit Balsamico/Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Floricella 5/Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow)

Silber: Niederlande; 230,910

Bronze; Belgien; 223,509



Individual Children

Gold: Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow; 83,596 Prozent

Silber: Lotta Plaas (Sassenberg) mit Balsamico; 78,707

Bronze: Sophie van Norel (NED) mit Itrina; 78,551

…

6. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Floricella; 77,932



Mannschaftswertung U25

Gold: Deutschland; 222,853 (Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FH/Alina Schrader (Hamburg) mit Paola OLD/Raphael Netz (Aubenhausen) mit Ferdinand BB/Alexa Westendarp (Wallendorf) mit Four Seasons FRH)

Silber: Dänemark; 217,471

Bronze: Niederlande; 213,559



Grand Prix

Gold: Raphael Netz (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 73,462 Prozent

Silber: Alejandro Oliva Lararo (ESP) mit Decor; 72,615

Bronze: Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 72,333

4. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola OLD; 71,718

…

8. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons FRH; 70,615

9. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 70,487



Grand Prix Kür

Gold: Raphael Netz (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 79,435 Prozent

Silber: Alejandro Oliva Lararo (ESP) mit Decor; 78,345

Bronze: Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 76,670

…

10. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons FRH; 73,685

11. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola OLD; 73,170 Weitere Informationen unter: www.unikornislovarda.hu Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOJ/Ch/CSIU25/P) vom 24. bis 28. August in Dielsdorf – Zürich/SUI



Nationenpreis Junioren

1. Schweiz; 20

2. Monaco; 24

3. Frankreich; 24

4. Deutschland; 24 (Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2/Elena-Malin Reitzner (Walldorf) mit Guinness/Sebastian Honold (Memmingen) mit Lacrosse 10/Carlotta Terhörst (Legden) mit Chacalaca T)



Großer Preis

1. Veronica Carta (ITA) mit Leo Lionni; 0/0/42,37

2. Charles Rulquin (FRA) mit Tam Tam du Valon; 0/0/42,61

3. Francesca Ripamonti (ITA) mit Dancer van de Helle; 0/4/42,20

…

15. Carotta Terhörst (Legden) mit Chacalaca T; 4/75,39



Nationenpreis Children

1. Frankreich; 4

2. Schweiz; 12

2. Italien; 12

4. Deutschland; 16 (Luise Konle (Küps) mmit Quick Stepp 4/Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Pivot des Coeurs/Tippi Heineking (Stolzenau) mit Canossa/Victoria Schumacher (Coburg) mit Gomez TN)



Großer Preis Children

1. Melina Bouillot (FRA) mit Canabis D’Albain; 0/0/37,01

2. Lars Berschueren (BEL) mit Sublime van de Lindehoeve Z; 0/0/41,77

3. Malin Cavegn (SUI) mit James; 0/0/43,43

4. Cecilia Huttrop-Hage (Dettinghofen) mit Due-Deligence; 0/0/43,60



Großer Preis U25

1. Timo Heiniger (SUI) mit Connor Ege; 0/0/38,74

2. Lea-Sophie Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2; 0/0/39,19

3. Martina Simoni (ITA) mit Dalvaro 2; 0/4/43,88



Großer Preis Pony

1. Ellie Quiquerez (SUI) mit Rahan D’Hurl’Vent; 0/0/55,94

2. Mya Quiquerez (SUI) mit Ciceron Fever Well’s; 0/4/49,10

3. Cecilia Huttrop-Hage (Dettighofen) mit Caramello; 1/86,78 Weitere Informationen unter: https://youth-masters.ch Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 26. bis 28. August in Valkenswaard/NED



Großer Preis

1. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/0/41,23

2. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 0/0/42,71

3. Bliss Heers (USA) mit Antidote de Mars; 0/0/45,42 Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com Internationales Springturnier (CSI5*/3*) vom 24. bis 28. August in Brüssel/BEL



Großer Preis 5*

1. Peder Fredricson (SWE) mit Catch me Not S; 0/0/32,61

2. Eduardo Pereira De Menezes (BRA) mit H5 Chaganus, 0/0/3291

3. Harrie Smolders (NED) mit Uricas V7D Kattevennen; 0/0/33,54

…

8. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 4/76,79



Großer Preis 3*

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/33,56

2. Kevin Staut (FRA) mit Dialou Blue PS; 0/0/34,86

3. Simon Delestre (FRA) mit Iniesta v, 0/0/34,87 Weitere Informationen unter: www.stephexmasters.com Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*) vom 25. bis 28. August in Crozet/FRA



Grand Prix 4*

1. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71; 72,609 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 71,761

3. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen; 71,674



Grand Prix Special 4*

1. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71; 72,745 Prozent

2. Yessin Rahmouni (MAR) mit All at Once; 68,723

3. Bertrand Liegard (FRA) mit Star Wars; 67,468



Grand Prix Kür 4*

1 Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 76,385 Prozent

2. Sascha Schulz (LUX) mit Dayman 4; 76,175

3. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen; 75,265



Grand Prix 3*

1. Morgan Barbacon (FRA) mit Bolero; 71,217 Prozent

2. Philine Brunner (SUI) mit Straight Horse don Tamino; 67,087

3. Barbara Bertschinger (SUI) mit Sir Schiwago; 65,652

4. Kim Pfeiffer (Roßdorf) mit Ferdinand 283; 64,826



Grand Prix Kür

1. Morgan Barbacon (FRA) mit Bolero; 76,650 Prozent

2. Antonio Laiz Zandio (ESP) mit Gehsholms Menotti; 71,745

3. Philine Brunner (SUI) mit Straight Horse don Tamino; 70,640

4. Kim Pfeiffer (Roßdorf) mit Ferdinand 283; 70,200 Weitere Informationen unter: www.jivahillstables.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 25. bis 28. August in Strzegom/POL



CCI4*

1. Katharina Tietz (Hanstedt) mit Chapeau Claque 49; 39,2 (Dressur 34,4/Springen 4/Gelände 0,8)

2. Sanne de Jong (NED) mit Jersey MBF; 40,9 (33,3/0,4/7,2)

3. Katharina Tietz (Hanstedt) mit Aspent; 43,4 (37,0/0,8/5,6)



CCI3*

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle EA; 33,0 (Dressur 31,4/Gelände 1,6/Springen 0)

2. Wiktoria Knap (POL) mit Quintus 134; 33,1 (29,1/0/4)

3. Anna Lena Schaaf () mit Cocolares; 36,1 (32,1/4/0)



CCI2*

1. Jan Matthias (Lindewitt) mit Ibsen 27; 28,7 (Dressur 27,5/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Sanne de Jong (NED) mit Larosaleen W; 29,2 (28,8/0,4/0)

3. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Mirage; 30,2 (29,8/0,4/0)



CCI1*-Intro

1. Willemina van der Goes-Petter (NED) mit Legende P; 28,4 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Kalinka Kasak (POL) mit Primavera; 29,8 (29,8/0/0)

3. Isabella von Roeder (Frankfurt) mit Bob; 30,9 (26,9/04) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 25. bis 28. August in Taipana/ITA



CCI3*

1. Pietro Sandei (ITA) mit Rubis de Prere; 34,5 (Dressur 29,3/Springen 0/Gelände 5,2)

2. Pietro Majoino (ITA) mit Fearendile de Meara, 47,5 (3510/0/12,40)

3. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 56,90 (36,10/4/16,80)



CCI2*

1. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 34,70 (Dressur 31,50/Springen 0/Gelände 3,2)

2. Pietro Majolino (ITA) mit Bay Emotion; 39,80 (29,80/0/10)

3. Giorgio Carbone (ITA) mit Minerva del Vergante; 61,20 (32,80/4/24,40)



CCI1*-Intro

1. Sofia Pini (ITA) mit Corgary Kansas; 32,50 (Dressur 32,50/Springen 0/Gelände 0)

2. Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V; 33,50 (33,50/0/0)

3. Elisabetta Moranzoni (ITA) mit Ballyneety Fernhill First; 38,50 (30,80/0,80/6,80) Weitere Informationen unter: www.campodibonis.it Weltmeisterschaft Junger Fahrpferde (CH-M-YH A 1) vom 25. bis 28. August in Szilvásvárad/HUN



Weltmeisterschaft 5-jährige Pferde

Gold: Lemmy-K von Lionel - Maldive – Franches-Montagnes, Fahrer Mario Gandolfo (SUI); 14,95

Silber: Best Buddy 8 von Benicio – Larissa – Hannoveraner, Jesscia Wächter (Aschaffenburg); 14,90

Bronze: Rexona W von For Dance – Roxana – Oldenburger; Lara Krejcerik (AUT); 14,56



Weltmeisterschaft 6-jährige Pferde

Gold: Dream Catcher 19 - Ne Niro 6 – Emarla – Hannoveraner; Fahrer Jessica Wächter (Aschaffenburg); 18,46

Silber: DSP Balisto von Boliviano – Bellevue – German Sporthorse; Bettina Winkler (Greiz); 15,99

Bronze: L-Grappa-WK von Grappa – Pandora – KWPN; Anges Paulovics (HUN); 14,66



Weltmeisterschaft 7-jährige Pferde

Gold: DSP Noble Lady von Feiner Fürst – Nebraska – Sachsen-Thüringen; Fahrer Bettina Winkler (Greiz); 17,41

Silber: Kareltje von Eebert – Celina-Almire – KWPN; Leslie Berndl (USA); 14,77

Bronze: Eckstern von Eckstein – Stine – Sachsen-Thüringen; Jessica Wächter (Aschaffenburg); 14,64 Weitere Informationen unter: www.menesgazdasag.hu Weltmeisterschaften im Orientierungsreiten (TREC) vom 25. bis 27. August in Lamotte-Beuvron/FRA



Mannschaftswertung Senioren

Gold: Frankreich; 796

Silber: Österreich; 722

Bronze: Spanien; 573

…

6. Deutschland; 370 (Caroline Mahlke (Schramberg) mit Rabadan/Beatrix von Ensberg-Mahlke (Schramberg) mit Salinero/Jenny Stemke (Oberndorf) mit Hofnaar/Bianca Wielatt (Michelbach) mit Candy Sue)



Einzelwertung Senioren

Gold: Mathieu Gay Perret (FRA) mit Vandale de Tremalla; 301

Silber: Luca Fabria (ITA) mit Palleri del Sinis; 288

Bronze: Amanti Muller (FRA) mit Goodys de L’Autanz; 273

…

20. Caroline Mahlke (Schramberg) mit Rabadan; 201

…

37. Beatrix von Ensberg-Mahlke (Schramberg) mit Slinero; 108

…

50. Bianca Wielatt (Heilbronn) mit Candy Sue; -66



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold. Frankreich; 1156

Silber: Österreich; 883

Bronze: Deutschland; 775 (Paul Lothar Haaß (Nonnweiler) mit Elsa D’Ober/Vanessas Wielatt (Michelbach) mit Nibbles/Chenda Franco (Frankfurt/M.) mit Roman du Pre Prince/Nathalie Schweig (Noppstädten) mit Altasilva Bella)



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Hugo Bertrand (FRA) mit Vaquero D’Agpra;: 417

Silber: Justine Meyer (FRA) mit Dalton de Montflix; 397

Bronze: Debora Portaz (FRA) mit Upsilon de Seelberg; 390

…

6. Paul Lothar Haas (Nonnweiler) mit Elsa D’Ober; 293

…

8. Vanessa Wielatt (Michelbach) mit Nibbles; 288

…

18. Chenoa Franco (Frankfurt/M.) mit Roman du Pre Prince; 194

…

21. Nathalie Schweig (Hoppstädten) mit Altasilva Belia; 158 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/orientierungsreiten