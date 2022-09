Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung plus Bundeschampionate in Warendorf: Internationales Para-Dressur-Turnier (CPEDI3*) vom 1. bis 4. September in Riesenbeck



Team Grade I

1. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 75,357 Prozent

2. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 70,476

3. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 70,000



Individual Grade I

1. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 73,393 Prozent

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 70,655

3. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 68,988



Kür Grade I

1. Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead; 76,322 Prozent

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,033

3. Annemarieke Nobel (NED) mit Doo Schufro; 71,956



Team Grade II

1. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 71,162 Prozent

2. Nicole Den Dulk (BEL) mit Wallace; 67,929

3. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible For Me; 67,273



Individual Grade II

1. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 70,294 Prozent

2. Nicole Den Dulk (BEL) mit Wallace; 68,725

3. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible For Me; 67,745



Kür Grade II

1. Julia Porzelt (Prien) mit Bruno 193; 72,156 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible For Me; 69,878

3. Nicole Den Dulk (BEL) mit Wallace; 69,533



Team Grade III

1. Yvette Overgoor (NED) mit Alexander; 72,108 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Fireball 40; 70,098

3. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 68,775



Individual Grade III

1. Yvette Overgoor (NED) mit Alexander; 69,167 Prozent

2. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 68,235

3. Adib El Sarakby (FRA) mit Life’s Good Astola; 63,725



Kür Grade III

1. Yvette Overgoor (NED) mit Alexander; 73,411 Prozent

2. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 72,344

3. Claudia Schmidt (Darmstadt mit Fireball 40; 69,011



Team Grade IV

1. Kate Shoemaker (USA) mit Quiana; 72,667 Prozent

2. Renee Igelski (DEN) mit Beyond Dreams; 70,625

3. Melissa Janssen (NED) mit Dreamy-boy; 70,000

…

5. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 69,000



Individual Grade IV

1. Kate Shoemaker (USA) mit Quiana; 73,537 Prozent

2. Melissa Janssen (NED) mit Dreamy-boy; 72,033

3. Renee Igelski (DEN) mit Beyond Dreamys; 70,407

4. Hannelore Brenner (Wachtberg) mit Belissima M; 69,634



Kür Grade IV

1. Kate Shoemaker (USA) mit Quiana; 78,000 Prozent

2. Melissa Janssen (NED) mit Dreamy-boy 74,650

3. Renee Igelski (DEN) mit Beyond Dreams; 72,700

4. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 72,033



Team Grade V

1. Bianca Andersen (DEN) mit Runehoejs Skyline; 70,581 Prozent

2. Amelia White (AUS) mit Genius; 69,341

3. Peggy Touzard (FRA) mit Bretzel Des Feeries; 68,837

…

5. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Cijaano; 68,256



Individual Grade V

1. Amelia White (AUS) mit Genius; 71,111 Prozent

2. Bianca Andersen (DEN) mit Runehoejs Skyline; 69,881

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Cijaano; 68,571



Kür Grade V

1. Bianca Andersen (DEN) mit Runehoejs Skyline; 75,658 Prozent

2. Amelia White (AUS) mit Genius; 74,892

3. Line Thorning Jorgensen (DEN) mit Hoejgaardens Zackzimo Dwb; 72,517

4. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Cijaano; 70,867 Weitere Informationen unter: www.riesenbeck-international.com Europa Cup - früher Europameisterschaft ländliche Vielseitigkeitsreiter (CCI3*-S) vom 30. August bis 04. September in Lausanne/SUI



Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 165,0

Silber: Belgien; 198,6

Bronze: Österreich; 211,6



Einzelwertung

Gold: Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7, 27,5 (Dressur 27,5/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fräulein Frieda 10; 27,5 (27,5/0/0)

Bronze: Christine Lang (SUI) mit Cooper; 35,0 (31,0/0/4)

4. Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar; 35,0 (30,2/0,8/4)

…

6. Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; 36,5 (32,5/0/4)

…

13. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 41,1 (33,1/0/8)

14. Elisa Abeck (Köln) mit Cambion; 41,5 (29,5/0/12)

…

18. Linus Weiss (Möglingen) mit Astrello; 43,1 (29,9/1,2/12) Weitere Informationen unter: https://www.equissima.ch Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 01. bis 04. September in Rom/ITA



Großer Preis

1. Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai; 0/0/42,68

2. Ben Maher (GBR) mit Faltic HB; 0/0/43,35

3. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Like a Diamond van het Schaeck; 0/0/43,62 Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 01. bis 04. September in Lier/BEL



Großer Preis

1. Mathieu Billot (FRA) mit Darling de L’Angevine; 4/0/35,48

2. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Chesmu KJ; 4/0/37,76

3. Mariano Martinez Nastida (ESP) mit Belano VD Wijnhoeve Z; 4/1/38,06 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Dressurturnier (CDI-W/3*/YH/Y/J/P) vom 28. bis 30. August in Samorin/SVK



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 73,739 Prozent

2. Pablo Gomez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 70,761

3. Katharina Haas (AUT) mit Damon’s Dejaron; 70,413



Grand Prix Special

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 74,276 Prozent

2. Pablo Gomez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 72,596

3. Susan Dutta (USA) mit Don Design DC; 70,830



Pony Team

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Gerne Gross VDH; 70,238 Prozent

2. Pola Czerwinska (POL) mit Birbant; 65,762



Pony Individual

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Gerne Gross VDH; 70,405 Prozent

2. Pola Czerwinska (POL) mit Birbant; 64,590



Pony Kür

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Gerne Gross VDH; 72,583 Prozent

2. Pola Czerwinska (POL) mit Birbant; 68,083



Junior Team

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 70,909 Prozent

2. Zoya Ledecka (SVK) Mit Django 358, 68,687

3. Maria Mägi (EST) mit Shampagna; 67,222



Junioren Individual

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 71,078 Prozent

2. Zoya Ledecka (SVK) Mit Django 358, 70,245

3. Maria Mägi (EST) mit Shampagna; 67,255



Junioren Kür

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 74,100 Prozent

2. Anna Prochazkova (CZE) mit Roncevall OLD; 72,958

3. Maria Mägi (EST) mit Shampagna; 72,250



Junge Reiter Team

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 70,294 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Dancing Florencia; 69,412

3. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 68,578



Junge Reiter Individual

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 71,570 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Dancing Florencia; 71,569

3. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 68,971



Junge Reiter Kür

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Romantico Ymas; 76,292 Prozent

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Dancing Florencia; 74,458

3. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 67,250 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Dressurturnier (CDI3*/J) vom 31. August bis 04. September in Wierzbna Bialy Las/POL



Grand Prix

1. Justina Vanagaite (LTU) mit Nabab; 71,261 Prozent

2. Katarzyna Milczarek (POL) mit Guapo; 68,022

3. Anna Mierzwinska (POL) mit Dean Martin; 67,761

…

5.Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Pasadena; 65,543



Junioren Team

1. Natalia Plata (POL) mit Docetto; 70,555 Prozent

2. Lena Pögel (Leddin) mit Bon Cruz M; 69,697

3. Nelly Solecka (POL) mit High Bid V.d.t.; 68,485



Junioren Individual

1. Natalia Plata (POL) mit Docetto; 70,853 Prozent

2. Lena Pögel (Leddin) mit Bon Cruz M; 70,823

3. Caroline Pawluk (POL) mit Fatum 8; 68,323

Weitere Informationen unter: www.fei.org Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro/CCIP1-S) vom 02. bis 04. September in Kopenhagen/DEN



CCI3*

1. Peter T. Flarup (DEN) mit Gamegirl Impe; 31,9 (Dressur 31,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Marie Juul (DEN) mit Ikke 2; 34,3 (33,1/0,4/0,8)

3. Anne-Dorthe Möller (DEN) mit Polar Fox; 36,6 (34,6/0/2)

…

10. Lara Malzkorn (Schorssow-Glasow) mit C‘Est La Vie; 63,5 (37,5/4/22)



CCI2*

1. Inger Sofie Kjedaas (NOR) mit Odt Ghareeb; 31,4 (Dressur 31,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Ebba Adnervik (SWE) mit Bla Kongo; 33,0 (31,4/0,4/1,2)

3. Juliane Barth (Hanstedt) mit Baroness III; 35,6 (32,0/0/3,6)



CCIP

1. Inkeri Laiho (FIN) mit Ewan Stone; 37,4 (Dressur 33,4/Springen 4/Gelände 0)

2. Sofia Zornig Sylvestersen (DEN) mit Gedsagergaards Roberto; 39,2 (31,2/8/0)

3. Julie Axell Bramervaer (SWE) mit Odden’s Replay; 39,7 (35,7/4/0)

…

8. Emma Fischer (Norderstedt) mit Steendiek’s Max Edition; 52,5 (32,5/0/20)



CCI1*-Intro

1. Ulrik G. Jensen (DEN) mit Pippi; 32,2 (Dressur 32,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit Hurricane Coquita; 32,3 (28,3/4/0)

3. Jule Wewer (Egestorf) mit Lutz 149; 32,4 (32,4/0/0) Weitere Informationen unter: www.spr.dk Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/4*-H2) vom 01. bis 04. September in Baborowko/POL

Mannschaftswertung H2

1. Deutschland; 329,53 (Sandro Koalick (Drebkau)/Carola Slaater-Diener (Stadtroda)/Sebastian Warneck (Rangsdorf).

2. Polen; 334,56

3. Niederlande; 378,52



Kombinierte Wertung H2

1. Sandro Koalick (Drebkau); 161,08 (Dressur 50,94/Marathon 102,14/Hindernisfahren 3)

2. Rens Egberink (NED); 163,80 (51,09/106,71/6)

3. Torsen Koalick (Drebkau); 164,49 (47,29/114,20/3)



Mannschaftswertung H4

1. Deutschland; 344,11 (Anna Sandmann (Lähden)/Markus Stottmeister (Bösdorf)/Christoph Sandmann (Lähden).

2. Österreich; 364,28

3. Polen; 406,15



Kombinierte Wertung H4

1. Boyd Exel (AUS); 145,76 (Dressur 32,86/Marathon 112,90/Hindernisfahren 0)

2. Daniel Schneiders (AUT); 167,06 (54,44/111,51/1,11)

3. Anna Sandmann (Lähden); 180,95 (42,38/129,08/9,49) Weitere Informationen unter: www.festiwal.baborowko.pl