Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaften Dressur (Ponys, Junioren und Junge Reiter) sowie Bundesnachwuchschampionat Dressur vom 8. bis 11. September in Verden



Deutsche Meisterschaft Pony Dressur

Gold: Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 83,500 Prozent

Silber: Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE, 80,150

Bronze: Lilly Marie Collin (Düssedorf) mit Cosmo Callidus NRW; 77,000



Deutsche Meisterschaft Junioren Dressur

Gold: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 79,950 Prozent

Silber: Carolina Miesner (Scheeßel) mit Exclusiv; 79,125

Bronze: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Escalla OLD FH; 77,200



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter Dressur

Gold: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 80,450 Prozent

Silber: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Farlana FH; 78,300

Bronze: Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 75,350



Bundesnachwuchschampionat Dressur

1. Sina Brügger (Ascheberg) mit Freixenet 68; 25,1

23. Lennea Höfler (Düsseldorf) mit Dark Sugar 7; 24,8

3. Lilly Marie Heins (Sandbostel) mit Skyline 101 Weitere Informationen: www.verden-turnier.de Europameisterschaft der Veteranen im Springreiten vom 8. bis 11. September in Darmstadt-Kranichstein



Mannschaftswertung

Gold: Italien; 7,56

Silber: Frankreich; 16,67

Bronze: Deutschland; 23,91 (Udo Klötzel (Limburg)/Nicole Schäfer (Villmar)/Silke Lehmann (Brokstedt)/Paul-Heinz Meier (Nettetal))



Einzelwertung

Gold: Simona Donolato (ITA); 4,09

Silber: Udo Klötzel (Limburg); 7,02

Bronze: Thomas Bellmont (SUI); 8,34

…

14. Silke Lehmann (Brokstedt); 18,00 Weitere Informationen: www.kranichstein-events.de Internationales Springturnier (CSI**) OWL-Challenge vom 8. bis 11. September in Paderborn



Großer Preis

1. Finja Bormann (Harsum) mit A crazy son of Lavina; 0/0/34,11

2. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Kalejandro D; 0/0/34,76

3. Simon Heineke (Holm) mit Chairman 20; 0/0/35,31 Weitere Informationen: www.owl-challenge.de/ Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde und Internationales Dressurturnier (CH-M-YH-D/CDI3*) vom 8. bis 11. September in Ermelo/NED



Weltmeisterschaft 5-jährige Dressurpferde

Gold: Lyngbjergs St. Paris; DWB von Blue Hors St. Schufro/Blue Hors Rockefeller; Reiter Victoria E. Vallentn (DEN); 9,12 Punkte

Silber: Vitalos; Hannoveraner von Vitalis/De Niro; Leonie Richter (Bad Essen); 9,06

Bronze: Fashion Prinz OLD; Oldenburger von Fürst Romancier/Sarkozy; Frederic Wandres (Hagen) 9,0



Weltmeisterschaft 6-jährige Dressurpferde

Gold: Global Player OLD; Oldenburger von Grand Galaxy Win T/Blue Hors Don Schufro; Reiter Eva Möller (Syke); 9,76 Punkte

Silber: Hesselhoej Down Town; DWB von Hesselhoej Donkey Boy/Blue Hors Zack; Jeanna Hogberg (SWE); 9,38

Bronze: Lennox U.S.; KWPN von Grand Galaxy Win/Rousseau; Jill Bogers (NED); 8,9



Weltmeisterschaft 7-jährige Dressurpferde

Gold: Kjento; KWPN von Negro/Jazz; Reiter Charlotte Fry (GBR); 85,786 Prozent

Silber: Destello OLD; Oldenburger von Dimaggio/Fürst Fugger; Beatrice Hoffrogge (Dorsten); 83,957

Bronze: Escamillo; Rheinländer von Escolar/Rohdiamant; Manuel Dominguez Bernal (ESP); 83,072



Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 76,130 Prozent

2. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 73,043

3. Simone Pearce (AUS) mit Fiderdance; 71,609

4. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco; 71,326



Grand Prix Special

1. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 75,638 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sister Act MT OLD; 72,085

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 72,000 Weitere Informationen unter: www.ermeloyh.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 8. bis 11. September in Warschau/POL



Nationenpreis

1. Italien, 4

2. Irland; 8

3. Österreich; 12

…

7. Deutschland; 20 (Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy/Sven Schlüsselburg (Ilsfeld) mit Bud Spencer 7/Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa/Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Chao Lee) Italien damit in die Division I der Nationen-Preis-Ligen aufgestiegen.



Großer Preis

1. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy, 0/0/37,98

2. Wilm Vermeir (BEL) mit Joyride S; 0/0/38,14

3. Thierry Goffinet (BEL) mit Carequicka; 0/0/38,39 Weitere Informationen unter: www.warsawjumping.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 8. bis 11. September in Ascona/SUI



Großer Preis

1. Bryan Balsiger (SUI) mit Dubai du Bois Pinchet; 0/045,22

2. Francesco Correddu (ITA) mit Necofix; 0/0/45,85

3. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Donna Z; 0/0/47,33

…

5. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Chaconie; 0/0/48,57 Weitere Informationen unter: www.csi-ascona.ch Internationales Springturnier (CSI4*) vom 8. bis 11. September in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Corelli de Mies; 0/0/40,08

2. Celine Schoonbroodt-De Azevedo (BEL) mit Clinto T Z; 0/0/40,43

3. Thomas de Wit (BEL) mit Tools Dw Z; 0/0/41,87 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 7. bis 11. September in Calgary - Spruce Meadows/CAN

Großer Preis

1. Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) Killer Queen VDM; 0/0/0/45,78

2. Steve Guerdat (SUI) mit Venard de Cerisy; 0/0/4/41,70

3. Gilles Thomas (BEL) mit Aretino 13; 0/0/8/42,31



Weitere Informationen unter: www.sprucemeadows.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/Ch) vom 8. bis 11. September in Waregem/BEL



Grand Prix

1. Christoph Koschel (Hagen) mit Dedale de Hus OLD; 69,478 Prozent

2. Patrick van der Meer (NED) mit Hollywood; 69,413

3. Simone Albeck (Berlin) mit Haya; 69,370



Grand Prix Special

1. Flore de Winne (BEL) mit Flynn; 68,702 Prozent

2. Antonio Do Vale (POR) mit Fine Fellow – H; 67,575

3. Patrick van der Meer (NED) mit Hollywood; 67,149

…

6. Simone Albeck (Berlin) mit Haya; 66,638



Junge Reiter Team

1. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 68,627 Prozent

2. Axelle Berende (NED) mit Hiolito; 68,039

3. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 67,745



Junge Reiter Individual

1. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 70,343 Prozent

2. Sanne van der Pols (NED) mit Excellentie; 68,677

3. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 66,716



Junge Reiter Kür

1. Sanne van der Pols (NED) mit Cuvanck PP; 72,950 Prozent

2. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 71,633

3. Axelle Berende (NED) mit Hiolito; 66,542



U25 Grand Prix

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 69,154 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD; 67,641

3. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 67,616



U25 Grand Prix Kür

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 73,800 Prozent

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD; 72,650

3. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 72,645



Children Team

1. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fürst Deluxe; 75,275 Prozent

2. Sophie Kats (NED) mit Cyrano Cornillere; 68,775

3. Manouk Zuiderent (NED) mit Dollarboy S-G; 67,450



Children Individual

1. Sophie Kats (NED) mit Cyrano Cornillere; 71,486 Prozent

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fürst Deluxe; 71,403

3. Manouk Zuiderent (NED) mit Dollarboy S-G; 70,213 Weitere Informationen unter: www.dressuurwaregem.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 8. bis 11. September in Chvalsiny – Borova/CZE



CCI3*

1. Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau) mit Jamira; 36,2 (Dressur 30,2/Gelände 4,8/Springen 1,2)

2. Pietro Grandis (ITA) mit Scuderia 1918 Future; 45,0 (26,6/16/2,4)

3. Miroslav Trunda (CZE) mit Manor; 47,7 (39,3/6,8/1,6)



CCI2*-L

1. Elena Pfister (AUT) mit Della Stella SDH; 31,1 (Dressur 26,7/Gelände 0/Springen 4,4)

2. Pietro Grandis (ITA) mit Day of Glory 4; 33,2 (31,6/0/1,6)

3. Katerina Benediktova (CZE) mit Laidal; 35,3 (34,9/0/0,4)

…

7. Jan-Henrich Bartölke (Höchstedt) mit Herbstfeuer 10; 56,9 (32,5/2,8/1,6)



CCI2*-S

1. Verena Laber (AUT) mit Con Casiro; 36,9 (Dressur 29,7/Gelände 2/Springen 5,2)

2. Thomas Chalupsky-Fries (AUT) mit Ronaldo; 38,3 (32,7/4,8/0,8)

3. Willemina van der Goes-Petter (NED) mit Legende P; 38,6 (30,2/8/0,4)

…

10. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Kookie P; 56 (35,2/12,4/8,4) Weitere Informationen unter: www.borova-eventing.cz