Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Deutsche Jugendmeisterschaften Springen (Pony, Children, Junioren, Junge Reiter) vom 15. bis 18. September in Verden



Deutsche Meisterschaft Children

Gold: Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Corella 12; 0/29,18 im Stechen (1. WP 0/2. WP 0/3. WP 0/0/Stechen 0/29,18)

Silber: Ava Ferch (Stegen) mit Quintessa Lox: 0/32,27 (0/0/0/0/0/32,27)

Bronze: Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey; 0/33,17 (0/0/0/0/0/33,17)



Deutsche Meisterschaft Pony

Gold: Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Del Piero II; 0 (1. WP 0/2. WP 0/3. WP 0/0 im Stechen)

Silber: Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A; 4 (0/0/0/4)

Bronze: Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW; 4 (0/0/4)



Deutsche Meisterschaft Junioren

Gold: Max Merschformann (Laer) mit Stroller 16; 2,39 (1. WP 1,39/2. WP 0/3., WP 1)

Silber: Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Limbarto; 2,98 (2,98/0/0)

Bronze: Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou; 3,93 (2,93/0/1)



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter

Gold: Clara Blau (Osnabrück) mit Paul 812; 0 (1. WP 0/2. WP o)

Silber: Henrike Ostermann (Löningen) mit Balougrana; 1,93 (1,93/0)

Bronze: Lea Sophie Gut (Bibeach an der Riß) mit Canturia 2; 2,35 (2,35/0)



Finale Horst Gebers-Ponytour 2022

1. Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Veni Vidi Vici 24; 0/45,81

2. Viktoria Hilger (Sickte) mit Duncan 101; 0/45,99

3. Lena-Marie Kraus (München) mit Hipp Hopp 3; 0/49,98 Weitere Informationen: www.verden-turnier.de Championat der Berufsreiter Dressur vom 15. bis 18. September in Darmstadt-Kranichstein



Deutsches Berufsreiterchampionat

1. Heiner Schiergen (Krefeld) 208,226

2. Felix Kneese (Appen); 203,356

3. Jakob Hetzel (Moers); 190,350 Weitere Informationen: www.kranichstein-events.de Internationales Vielseitigkeits-Ponyturnier (CCIP2*-L) und Deutsche Meisterschaften der Ponyreiter vom 15. bis 18. September in Westerstede



Deutsche Meisterschaft Ponyreiter

Gold: Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; 31,2 (Dessur 22,4/Gelände 8,8/Springen 0)

Silber: Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192; 33,2 (26,4/2,8/4)

Bronze: Teresa Leowald (Ratingen) mit Pearl 98; 34,9 (30,5/0,4/4) Weitere Informationen: www.ammerlaender-reitclub.de Deutsche Jugend-Meisterschaften Voltigieren vom 15. bis 18. September in Münchehofe



Deutsche Meisterschaft Damen

Gold: Paula Waskowiak (Kirchlengen) mit Djaibolo/Longenführer Tabea Struck; 8,319

Silber: Salome Trampler (Garbsen) mit Johnny 154/Jennifer Trampler; 8,035

Bronze: Mia Kluge (Wentorf) mit Diavolo of Farms End/Hendrik Brühl; 7,823 Deutsche Meisterschaft Herren

Gold: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 8,185

Silber: Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Iwan 151/Stefan Lotzmann; 7,602

Bronze: Leonel Gelke (Leipzig) mit Dr. Grunow/Peter Wagner; 6,936



Deutsche Meisterschaft Pas de Deux

Gold: Carina Becker (Neukirchen-Vluyn)/Lea Durasin (Neukirchen-Vluyn) mit Turtock/Longenführer Friederike Schillings; 7,062

Silber: Carolin Depping (Wedemark)/Enna Schubert (Wedemark) mit Elfur/Iris Berthold; 6,903

Bronze: Zoe Spreng (Roggenburg)/Franca Spreng (Roggenburg) mit Choco d‘Or/Franziska Seiffert; 6,256



Deutsche Meisterschaft U21 Pilotprojekt

Gold: Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Andrea Blatz; 8,029

Silber: Diana Harwardt (Bernau) mit Quésera-sera/Andrea Harwardt; 7,764

Bronze: Oceane Schattleitner (Reichertshofen) mit Amontillado 9/Julia Handel; 7,560



Deutsche Meisterschaft Gruppen

Gold: Fredenbeck Junior (LV Hannover) mit Capitain Claus/Longenführer Gesa Bührig; 8,013

Silber: Juniorteam VV Köln-Dünnwald I (LV Rheinland) mit Ecuador 28; 7,801

Bronze: HWR Junior I (LVHamburg) mit Belvedere I/Emily Hengesbach; 7,310 Weitere Informationen: www.djm2022.de Deutsche Meisterschaften und Deutsche Jugend-Meisterschaften Reining vom 9. bis 18. September in Kreuth



Deutsche Meisterschaft Junioren

Gold: Thea Maschalani mit A Sparkling Glo; 213,0 Score

Silber: Charlotte Henkelmann (Greifswald) mit Skittles; 209,0

Bronze: Christin Beisel (Meckesheim) mit PM Jackson Olena; 208,0



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter

Gold: Simon Hoffmann (Bensheim) mit FY Smart Whiz; 213,5 Score

Silber: Larissa Umgelter (Thannhausen) mit OW Gun It 86; 213,5

Bronze: Tell Tobler (Quickborn) mit Coeur Lee Boon MM; 211,0 Weitere Informationen: www.nrha.de Weltmeisterschaften Vielseitigkeit (CH-M-C) vom 14. bis 18. September in Pratoni del Vivaro/ITA



Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 95,2 (Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B’Neville/Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH/Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S/Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz)

Silber: USA; 100,3

Bronze: Neuseeland; 100,7



Einzelwertung

Gold: Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai du Loir; 23,2 (Dressur 22,0/Gelände 1,2/Springen 0)

Silber: Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B’Neville; 26,0 (26,0/0/0)

Bronze: Tim Price (NZL) mit Falco; 26,2 (26,2/0/0)

…

5. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 26,8 (18,8/0/8)

…

22. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 42,4 (32,8/9,6/0)

23. Sandra Auffrath (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 43,3 (31,3/0/12)

…

45. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 65,2 (30,6/17,8/16,8) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/wm2022/vielseitigkeit-in-pratoni-del-vivaro Weltmeisterschaften der Einspänner (CH-M-A 1) vom 15. bis 18. September in Le Pin au Haras/FRA



Mannschaftswertung

Gold: Frankreich; 267,88

Silber: Niederlande, 281,05

Bronze: Deutschland; 290,98 (Dieter Lauterbach (Dillenburg) mit Dirigent 47/Marie Tischer (Mühlheim) mit Fortino/Anne Unzeitig (Greifenstein) mit De Niro 29).



Einzelwertung

Gold: Sasika Siebers (NED) mit Axel; 135,16 (Dressur 43,85/Marathon 91,28/Hindernisfahren 0,03)

Silber: Marion Vignaud (FRA) mit First Quality, 136,46 (39,32/88,14/9)

Bronze: Kelly Houtappels-Bruder (CAN) mit Flip; 139,64 (41,59/95,15/2,90)

…

8. Anne Unzeitig (Greifenstein) mit De Niro 29; 147,31 (54,51/91,26/1,54)

9. Dieter Lauterbach (Dillenburg) mit Dirigent 47; 149,26 (55,90/93,29/0,07)

…

12. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Charly Brown; 153,03 (57,84/92,79/2,49)

…

16. Annika Geiger (Öhringen) mit DSP Annabelle; 156,32 (53,57/98,87/3,88)

…

28. Ulrike Schmidt (Plön) mit Nicolai 44; 165,14 (66,76/97,13/1,25)

…

31. Marie Tischer (Mühlheim) mit Fortino; 165,71 (50,31/111,21/4,19)

32. Claudia Lauterbach (Dillenburg) mit FST Veten; 165,91 (61,96/103,50/0,45 Weitere Informationen unter: www.haras-national-du-pin.fr Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 18. September in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Caracole de La Roque 0/0/39,80

2. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis; 0/0/41,55

3. William Whitaker (GBR) mit Galtur; 0/0/43,13 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 15. bis 18. September in St Tropez - Grimaud/FRA



Großer Preis

1. Victor Bettendorf (LUX) mit Mr. Tac; 0/0/39,47

2. Roger Yves Bost (FRA) mit Ballerine du Vilpion; 0/0/39,90

3. Wilma Hellström (SWE) mit Cicci Bjn; 0/0/40,36

…

6. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 0/0/41,12 Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr Internationales Springturnier (CSI3*-W) vom 14. bis 18. September in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Frank Schuttert (NED) mit Gream; 0/0/41,29

2. Nikola Bielikova (CZE) mit Carison; 0/0/44,88

3. Vladimir Tretera (CZE) mit Ganster V/H Noddevelt; 0/0/45,48

…

16. Michael Viehweg (Schrobenhausen) mit Contario; 8/78,17 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. September in Kronenberg/NED



Großer Preis

1. Carmen Edwards (GBR) mit Happy Valerie; 0/0/43,51

2. Ioli Mytilineou (GRE) mit Levis de Muze; 0/0/43,71

3. Evelina Tovek (SWE) mit Moeboetoe V/D Roshoeve; 0/0/43,87

…

8. Rene Dittmer (Stade) mit Luigi van de Nethe; 0/0/48,29 Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L) vom 14. bis 18. September in Blenheim/GBR



CCI4*-L

1. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 24,6 (Dressur 24,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Gemma Stevens (GBR) mit Jalapeno III; 26,3 (26,3/0/0)

3. Sarah Bullimore (GBR) mit Corouet; 27,8 (27,8/0/0) Weitere Informationen unter: www.bpiht.co.uk