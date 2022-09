Michael Brauchle und sein Viererzug - Beste auf dem Marathonkurs der Gespann-Weltmeisterschaften im italienischen Pratoni del Vivaro (Fotp_ Dirk Ceramns) Pratoni del Vivaro. Vor dem abschließenden Kegelfahren liegt der Schwabe Michael Brauchle auf Platz 2 um die Vierspänner-Weltmeisterschaft in Pratoni del Vivaro, die Spitze hält wie erwartet der Australier Boyd Exell. Ebenfalls auf dem Silberrang liegt hinter den Niederlanden die deutsche Equipe in der Teamwertung. Was ein spannender Geländetag! Michael Brauchle gewinnt bei der Weltmeisterschaft der Vierspänner die Geländeprüfung und das deutsche Team liegt nun auf dem Silberrang.



Was ein Auftritt von Michael Brauchle aus Aalen in Baden-Württemberg: Der Marathon-Spezialist hat einmal mehr der internationalen Konkurrenz gezeigt, wie schnell er in den Hindernissen sein kann und mit seinen vier Pferden Carola, Djamilo, Don und Quidditch S in vier von acht Hindernissen die Bestzeit gefahren. Umgerechnet 107,00 Punkte waren der Sieg in der Geländeprüfung. „Das war mal wieder überragend. Michi hat bei den letzten drei Championaten jetzt das Gelände gewonnen – er war schnell, flüssig und ist alles rund gefahren, hat eine super Crew dabei und auch seine Pferde sind topfit“, lobte Bundestrainer Karl-Heinz Geiger. "Es war ein spannender Zweikampf mit Koos de Ronde, aber am Ende hat Michi gewonnen", so Geiger.



Nach Platz neun in der Dressur ist er nun auf Platz zwei der Kombinierten Wertung und dem führenden und amtierenden Weltmeister Boyd Exell mit insgesamt 156,18 Punkten auf den Fersen. Der Australier Exell führt mit 150,14 Punkten nach seinem Sieg in der Dressur und Platz sechs im Gelände weiterhin. Auf Platz drei hinter Brauchle liegt nun der Niederländer Ijsbrand Chardon mit 157,47 Punkten (Platz vier im Marathon/Platz fünf in der Dressur).



„Georg war auch schnell im Gelände, aber bei ihm hat am Ende vielleicht die letzte Präzision gefehlt, das hat uns heute leider die Führung mit der Mannschaft gekostet“, so die Analyse vom Bundestrainer. Bei Georg von Stein (Modautal), der wie Michael Brauchle und Mareike Harm (Negernbötel) für die deutsche Mannschaft fährt, fielen drei Bälle in den Hindernissen. Je Ball gab es dafür zwei Strafpunkte auf die Hinderniszeiten hinzugerechnet. Er beendete mit seinen Pferden Darco, Despardo, Javiro und Playboy mit 119,82 Punkten den Marathon auf Platz elf. Nach Platz zehn in der Dressur liegt er damit in der Kombinierten Wertung nun auf Rang elf (169,26).



Nach ihrem zweiten Platz in der Dressur hat die Dressurspezialistin Mareike Harm den Marathon mit Racciano, Luxus Boy, Sunfire und Zazou auf Platz 16 beendet. „Mareike ist ganz toll gefahren, alles super flüssig, keine Steher oder Hänger, das war eine super harmonische Runde und ganz toll“, lobte der Bundestrainer. Für die Einzelwertung bedeutet das, dass sie nun auf Rang sechs liegt (163,87). Der Abstand zum Bronzerang ist mit knapp sieben Punkten aber noch nicht allzu groß.



Für die deutsche Mannschaft bedeuteten die Ergebnisse, dass sie nun mit 314,85 Punkten auf dem Silberrang liegt und ihre Führung nach der Dressur an die Niederländer abgegeben haben. Das niederländische Team kommt auf insgesamt 311,58 Punkte. Da ein gefallener Ball im Kegelparcours drei Strafpunkte gibt, wird es am Sonntag im Kegelfahren sehr spannend. „Wir werden morgen alles geben, der Parcours ist sehr flüssig zu fahren, das Tempo wird mal wieder entscheidend sein“, so Geiger mit Blick auf das Kegelfahren am Sonntag. Auf Bronzekurs sind die Belgier mit 335,20 Punkten.



Anna Sandmann, die 27-jährige Emsländerin, und Mannschafts-Europameisterin von 2019, ist als Einzelfahrerin am Start. Sie hatte Platz vier in der Dressur belegt. Im Marathon fielen bei ihr drei Bälle, so dass sie am Ende auf Platz 25 der Geländeprüfung und auf Platz 17 in der Einzelwertung liegt. Direkt dahinter die beiden anderen deutschen Einzelfahrer Dirk Gerkens (Paderborn), der auf Platz 14 im Gelände landete, und Rene Poensgen (Eschweiler), der Platz 18 in der Marathonprüfung belegte.