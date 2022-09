Ethen Ahearne auf ABC Saving Grace - Sieger-Paar bei den Sechsjährigen der Weltmeisterschaften für Junge Springpferde auf Gestüt Zangersheide (Foto: Josef Dicken) Lanaken. Die Weltmeisterschaften der Jungen Springpferde in Lanaken auf Gestüt Zangersheide waren ein Fest für Knerner der Zucht und für Freunde des Pferdesport. Und im Sattel saßen große Reiter. Was mal fast so nebenbei begann, durchaus ziemlich verborgen und kaum in Reiterkreisen noch groß beachtet, ist inzwischen ein wahres Turnierfest: Die Weltmeisterschaft der jungen Springpferde auf Gestüt Zangersheide im belgischen Lanaken unweit von Aachen. Auch in diesem Jahr, drei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie tummelten sich Tausende von Fachleuten und Liebhabern des Pferdes auf dem riesigen Areal. Und wie ein Kenner sagte: „Die Jufy-Ann hat alles im Griff, noch besser als der Vater.“ Judy-Ann Melchior (35) hat 2006 bereits von ihrem Vater Leon Melchior, einem Unternehmer und Visionär, das Gestüt übertragen bekommen. Die frühere Springreiterin, 2010 bei den Weltmeisterschaften mit der Equipe in Lexington Team-Dritte, ritt von Anfang auf eigenem Hufschlag, ohne sich den Ideen anderer zu verschließen. Und unterstützt wird sie in erster Linie von ihrem deutschen Lebenspartner Christian Ahlmann, der selbst einen großen Namen im Springsport besitzt. Der Chefin liegen die Zucht und die Züchter am Herzen, so gehen zehn Prozent des Preisgeldes bei diesen ganz speziellen Weltmeisterschaften auch an jene, ohne die es den Sport gar nicht in der heutigen Form geben könnte. Auch in diesem Jahr pralle Starterfelder, 47 Pferde bei fünfjährigen, und jeweils 40 bei den sechs- und siebenjährigen auf Springen gezogenem teilweise Ausnahmekönnern, nicht zuletzt Dank edler Blutlinien. Und gesteuert wurden sie von teils wahrlich ganz erfahrenen Reitern wie aus Belgien von Gilles Thomas, Gregory Wathelet und Olivier Philippaerts, aus Schweden war dabei Rolf-Göran Bengtsson, der dem Springsport in seiner Heimat lange vor den heutigen Idolen wie Henrik von Eckermann oder den Brüdern Fredricson zur Popularität verhalf, aus Deutschland waren da Angelique Rüsen, die frühere Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth und natürlich Christian Ahlmann. Insgesamt kostete die Veranstaltung eine Million Euro, die waren bereits durch den Verkauf der VIP-Tische (pro Tisch 6.000 Euro) gedeckt, aber das Risiko konnte vorher niemand dem Organisator abnehmen, die finanziellen Auslagen für Stallzelte, die verschiedenen Reitplätze, die eigentliche Arena, offizielle Tierärzte, offizielle Richter, Wachpersonal und was sonst alles anfällt bei einem Turnier dieser Größenordnung mit Tausenden von Zuschauern, die keinen Eintritt zu löhnen hatten, und auch das Parken war für lau. Das Turnier erinnerte an nostalgische Zeiten, als noch der Sport mit dem Pferd im Vordergrund stand und nicht die Show. Und Sieger gab es natürlich auch. Das Finale bei den Fünfjährigen (Dotierung 15.000 Euro) sicherte sich nach Stechen der Ire Gerard O`Neill auf dem Stakkato-Nachkommen Bp Goodfellas (Züchter Kevin Babington), beim Springen der Sechsjährigen – Dotierung: 50.000 Euro - wurde der ebenfalls von der Grünen Insel gekommene Ehten Ahearne auf der irischen Rapp-Stute ABC Saving Gracea von Kannan (Züchter: Patrick Kehoe) Erster, und das mit 100.000 Euro dotierte Finale der siebenjährigen Pferde über Hindernisse bis 1,45 m entschied der Schwede Rolf-Göran Bengtsson (60) auf dem Holsteiner Wallach Caillan von Casall (Züchter: Gerd Ohlsen) nach Stechen für sich. Hinter dem Olympiazweiten von Athen 2008 wurde Christian Ahlmann auf dem Hengst Dourkhan Hero Z von Don`t Touch Tiji Hero (Züchter: High Jumper Spri) Zweiter vor Olivier Philippaerts aus Belgien im Sattel der belgischen Stute Precious Dwerse Hagen (von Casall), gezogen von BV De Dwerse Hagen. Finale Fünfjährige Finale Sechsjährige Finale Siebenjährige